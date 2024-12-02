В Чебоксарах обсудили, как сделать новогодние каникулы безопасными

Детей без праздника не оставят

Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары» Сергей Крутиков доложил на общегородской планерке у главы города Чебоксары Владимира Доброхотова о мерах по обеспечению пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников на территории города Чебоксары.

Мероприятия и действия, которые должны быть предприняты в ходе обеспечения требований безопасности, будут в деталях рассмотрены на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности города Чебоксары 19 декабря.

В целях предупреждения происшествий на объектах с массовым пребыванием людей в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий к настоящему времени:

— утвержден план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и празднования нового года и рождества 2024-2025 гг. и перечень специальных площадок, рекомендованных населению для самостоятельного запуска пиротехнических изделий I-III классов опасности, обеспечивающих безопасные радиусы опасной зоны применения на территории г. Чебоксары;

— назначены ответственные лица за обеспечение пожарной безопасности в период новогодних и рождественских каникул;

— руководителям организаций, в т.ч. обслуживающих многоквартирные жилые дома, поручено проверить и опечатать при необходимости подвалы и чердаки жилых домов, проверить противопожарное состояние мест общего пользования в общежитиях и многоквартирных жилых домах, наличие и состояние первичных средств пожаротушения и наружных гидрантов, состояние запасных аварийных выходов, провести противопожарные инструктажи персонала, обеспечить свободный подъезд специальной техники к объектам, в доступных местах разместить номера телефонов экстренных служб и порядок действий персонала в случае пожара.

До 29 декабря 2024 г. будет проведено уточнение расчета сил и средств постоянной готовности Чебоксарского городского звена территориальной подсистемы РСЧС Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, отработаны вопросы взаимодействия с заинтересованными министерствами, ведомствами, службами жизнеобеспечения.

«На текущей неделе будет принято решение по перечню мест, где разрешено запускать фейерверки и салюты, — сделал акцент на главном Владимир Доброхотов. — Многие предлагают нам отказаться от массовых гуляний, запретить фейерверки. Запретить радоваться празднику мы не можем. Нельзя оставлять без праздника самых важных людей города, наших детей. В то же время просим горожан придерживаться ответственной позиции из солидарности с бойцами, находящимися в зоне спецоперации, и жителями приграничных регионов».

Пресс-служба администрации г. Чебоксары