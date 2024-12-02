Киноитоги 2024 года: в «клуб миллиардников» вошли еще семь картин

Интересная особенность уходящего года: все фильмы, попавшие в топ-5 по просмотрам и кассовым сборам, вышли в первом полугодии. То есть рейтинг, который мы составляли в августе ко Дню российского кино в нашем телеграм-канале «Кинообзор», остался неизменным. Новинка осени «Огниво» настойчиво пыталась пробиться в компанию лидеров, но собрала на 300 млн рублей меньше картины, занявшей пятое место. По традиции под занавес года вспомним самые громкие премьеры российских фильмов и сериалов. В целом, по данным на 31 октября, в прокате прошли 220 отечественных фильмов. Суммарно они собрали 27 млрд рублей.

Чем масштабнее реклама, тем выше кассовые сборы

По сведениям бюллетеня кинопрокатчиков, «миллиардников» в 2024-м уже семь, а в прошлом году было только три: «Чебурашка», «По щучьему велению» и «Вызов».

«Холоп 2» (9 млн 865 тыс. просмотров в России, 3 млрд 842 млн рублей)

«Бременские музыканты» (8 млн 444 тыс. просмотров, 3 млрд 35 млн рублей)

«Мастер и Маргарита» (5,5 млн просмотров, 2 млрд 325 млн рублей)

«Лед 3» (5 млн 196 тыс. просмотров, 1 млрд 856 млн рублей)

«Сто лет тому вперед» (4 млн 309 тыс. просмотров, 1,5 млрд рублей)

«Огниво» (3 млн 598 тыс. просмотров, 1 млрд 176 млн рублей)

«Летучий корабль» (3 млн 724 тыс. просмотров, 1 млрд 120 млн рублей)

В новогодней битве с «Бременскими музыкантами», где оба фильма шли ноздря в ноздрю, победил все-таки «Холоп 2». Более того, он сумел удержать звание самого кассового фильма-2024 на протяжении всего года. В предстоящие каникулы похожая «дуэль» предстоит двум сказкам: «Финист. Первый богатырь» и «Волшебник Изумрудного города». Возможно, к ним попытается присоединиться и вышедший сегодня в прокат «Домовенок Кузя». Скорее всего, победит «Финист» как представитель теперь уже целой киновселенной «Последнего богатыря», которую отличает не только масштаб съемок и графики, но и заложенные идеи. На продвижение нового фильма повлиял и выход сериала «Последний богатырь. Наследие», и показ первых трех фильмов в прайм-тайме канала «Россия». Те же, кто видел длинный трейлер «Волшебника…», отмечают, что Страшила получился действительно страшным, а не обаятельным, и видео-ряд картины слишком искусственный — почти полностью нарисованный, и оттого больше похожий на мультфильм.

На место в «клубе миллиардников» поначалу претендовал «Онегин». В кинотеатрах экранизацию романа Пушкина посмотрели 2 млн 146 тыс. человек, но кассовые сборы не дотянули до миллиарда: 787,7 млн рублей. Получилось, что «Летучий корабль» взлетел выше. Благодаря песням из старого мультфильма Гарри Бардина, уверены зрители. На этом же сделали кассу и «Бременские музыканты». Если бы картина «Огниво» тоже была мюзиклом, то, вероятно, привлекла бы гораздо большую аудиторию и могла выбиться даже в первую тройку. Но в целом сказки уходящего года слабее тех, что вышли в 2023-м.

Тем не менее определяющее значение для кассовых сборов имеет не качество сценария и съемки, а масштаб рекламной кампании. Поэтому в лидеры выбиваются фильмы, спродюсированные центральными каналами, которые потом их раскручивают в телеэфире. Люди после просмотра могут высказывать резко негативные мнения, но они пришли, купили билет и помогли фильму собрать кассу. Так что попадание в топ-7 не означает, что это лучшие по качеству картины.

К примеру, достаточно интересные фильмы о семейных отношениях с элементами комедии «Маме снова 17», «7 дней, 7 ночей», «Сказки Гофмана», «Вера» (сюжет советского фильма «Вам и не снилось», только показанный глазами мамы Ромы в исполнении Виктории Толстогановой) остались почти незамеченными зрителями. Так, например, «Веру» по всей стране посмотрели меньше трех тысяч человек, потому что большинство кинопрокатчиков, в том числе Чувашии, ее просто не взяли. Хотя в плане воздействия на аудиторию и заложенных в картину мыслей она сильнее многих лидеров проката.

«Майор Гром: Игра» заработал 575 млн рублей, его посмотрели почти полтора миллиона зрителей. В этом же эшелоне идет военный фильм «Воздух», тоже сумевший собрать полмиллиарда рублей. Остальные картины, где показана Великая Отечественная война, — «Блиндаж», «Суворовец 1944», «Любовь Советского Союза» — к таким цифрам не подобрались.

Последняя — очередная версия истории жизни актрисы Валентины Серовой, только герои выведены в фильме под другими именами. «Провалом можно считать полное отсутствие женского магнетизма у главной героини, от которого как бы сходят с ума все мужчины на ее пути, и такого же мужского — у прототипа Константина Симонова. Хотя тот и в старости поражал обаянием огромной силы, — написала в своем отзыве известный в Чувашии журналист Маргарита Красотина. — Не случившийся роман с «командующим» просто задет неким неясным пунктиром. А ведь это еще целый яркий сюжет. Даже исторической сталинской фразы, сказанной в ответ на сплетню, постеснялись: «Что делать будем? Завидовать будем!» А главное — в чем сила этих героев, которые были тогда так молоды и так прекрасны? Вышли в недоумении».

Продолжается прокат картины «Один день в Стамбуле». По словам участников «Квартета И», они понимают, что не войдут в «клуб миллиардников», и рассчитывают заработать с ней от 300 до 500 млн (пока нет и ста).

Прошлый фильм «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» собрал 297 млн рублей. Впрочем, даже такие не слишком заоблачные цифры говорят о том, что российское кино снова становится производством прибыльным и привлекательным для вложения инвестиций.

Сериальная промышленность работает на «отлично»

Если говорить о российских сериалах, то, по мнению большинства экспертов киноотрасли, они на голову выше того, что выходит в полном метре. В первую очередь по качеству сценариев. Но при этом и производство сериалов стоит дешевле съемок фильмов. Психологические триллеры «Триггер» (в этом году вышел третий сезон) и «Трасса» попали в 250 лучших сериалов всех времен и народов по версии Кинопоиска. «Калимба» с Федором Бондарчуком в главной роли может войти в пятерку лучших многосерийных проектов года. Понятно, что аналитикой по просмотрам мы здесь уже не располагаем (онлайн-кинотеатры суммы своих сборов не публикуют) и опираемся на отзывы критиков и зрителей.

Интересных тенденций несколько. Первая: исторические, политические сериалы и те, где поднимается тема отцов и детей, почти вытеснили детективы. Канал «Россия» выпустил уже 24-й сезон «Тайн следствия» с Анной Ковальчук, но у него нет того рейтинга, какой был в начале 2000-х. Да и детективные истории получаются уже какими-то шаблонными. Гораздо больше интереса вызвали «ГДР», «Столыпин», «Горький 53», «Плевако», «Игры», «Адмирал Кузнецов».

Отдельно хочется выделить «Варшаву’21», построенную на политическом скандале: в 2021 году Польша обвинила Россию во вмешательстве в выборы президента страны, и главному герою сериала, временному поверенному русской дипмиссии в Варшаве Вячеславу Васильеву, предстояло доказать всему миру, что это не так.

«Фильм отличный, достойный внимания! Мне очень нравится позиция временного поверенного. Его смекалка, чувство юмора, игра, и весьма тонкая. Я аплодирую автору, стоя! — это впечатления Александра Погодейкина, руководителя отделения в г. Чебоксары Представительства МИД России в Нижнем Новгороде. — Отдельно хотел отметить героев, для которых работа — это не просто работа, а смысл жизни по отстаиванию интересов своей страны».

Вторая наметившаяся тенденция связана с тем, что началось переосмысление происходившего в 1990-е. В ту эпоху нас возвращают «Лихие», «Комбинация», «ГДР», «Матрешка», «Дети перемен». А третья — на первый план выходят проблемы отцов и детей. Представители разных поколений не могут найти общий язык. Об этом «Золотое дно» (сериал тоже вошел в топ-250 Кинопоиска), «Взрослые», «Клипот». Глотком свежего воздуха можно назвать «Первый класс» о родителях, готовых ценой любых унижений устроить свое чадо в престижную школу. Картины, посвященной этой теме, у нас еще не было.

Российская актерская школа возвращает былые позиции

Разочарованием года — и это еще мягко сказано — можно назвать «Преступление и наказание». По статистике Кинопоиска, его выхода ждали 1,3 млн человек, премьеру создатели дважды откладывали, чем подогрели еще больший интерес. В итоге сейчас зрители соревнуются, пытаясь охарактеризовать происходящее в сериале самыми последними словами. Естественно, непечатными.

Даже странно, что в «Преступлении и наказании» не появился Никита Кологривый — самый востребованный из молодых актеров. В этом году вышли восемь (!) фильмов и сериалов с его участием, еще 10 готовятся к выходу. В их числе и новогодний музыкальный фильм ТНТ «Небриллиантовая рука». Там Кологривый сыграл суперагента 006 — лучшего сотрудника секретного бюро по борьбе с контрабандой. Конкуренцию по числу сыгранных за год ролей ему может составить разве что Алексей Розин («Дино», «Страсти по Матвею», «Мастер и Маргарита», «Черное облако»).

Целая плеяда звезд подрастает. Блиставшая в «Чебурашке», «Вампирах средней полосы», «Волшебном участке» Ева Смирнова входит в подростковый возраст и продолжает активно сниматься. Известность и узнаваемость уже обретают Марк Юзеф («Триггер», «Возвращение попугая Кеши», «Папины дочки. Новые»), Илья Кондратенко («Чебурашка», «Первый класс»), София Петрова («Нюрнберг», «7 дней, 7 ночей», «Домовенок Кузя», «Манюня»), Антонина Бойко («Секреты семейной жизни», «Огниво»). Они играют очень естественно, органично, и это заслуга не только самих детей, но и режиссеров.

О том, что российская актерская школа вновь набирает былые высоты, говорит и номинация Юры Борисова на «Золотой глобус» как лучшего актера второго плана за роль в «Аноре». Впервые в истории голливудской премии на награду претендует артист из России. А Марку Эйдельштейну после «Аноры», завоевавшей Золотую ветвь Каннского кинофестиваля, предложили главную роль в сериале «Мистер и миссис Смит». И это в нынешнее время, когда хейт и русофобия считаются на западе нормой по отношению к гражданам России. И уже очевидно, что жизнь под санкциями и отказ от зарубежных фильмов в последние три года дали возможность отечественному кинематографу встать на крыло.