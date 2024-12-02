В Яльчиках прошел чемпионат округа по шахматам

Шахматы — это навсегда

Недавно в Чебоксарах завершился финальный этап детского Кубка России по шахматам. Однако турниры по интеллектуальной игре проводятся не только в столице Чувашии. Так, в Яльчикской центральной библиотеке состоялся чемпионат округа.

В соревнованиях участвовали шахматисты Яльчикского, Новошимкусского, Кильдюшевского, Малотаябинского, Большеяльчикского территориальных отделов. Одним из главных героев турнира стала 56-летняя Эльвира Смирнова из села Новые Шимкусы — она третий год подряд выиграла «золото». Второе место заняла Ольга Козлова из деревни Малая Таяба, а замкнула пьедестал почета Ольга Архипова из села Яльчики.

КСТАТИ Состязания по шахматам входят в зачет спартакиады Яльчикского округа среди взрослых. В ее рамках проводятся турниры по лыжным гонкам, хоккею, волейболу, гиревому спорту, легкой атлетике и легкоатлетическому кроссу, плаванию, настольному теннису, шашкам и мини-футболу.

С самого детства жизнь Эльвиры Ильиничны была связана с шахматами. Любовь к интеллектуальной игре привил папа. «Когда я приходила из школы домой, то отец ждал меня дома с раскрытой доской и расставленными фигурами. Мы играли партию, а потом я убегала гулять, — рассказала Эльвира Ильинична в интервью корреспонденту «СЧ». — Сначала он меня регулярно побеждал, а со временем я привыкла к манере, тактике игры папы и часто обыгрывала его».

При этом шахматам Эльвира уделяла больше времени зимой, а летом многодетная семья была занята по хозяйству. Эльвира Ильинична никогда не бросала любимое увлечение. Сейчас она работает директором Дома детского творчества Яльчикского округа. Эльвира Смирнова ведет шахматный кружок, передавая опыт и знания подрастающему поколению. Занятия идут два раза в неделю уже более пяти лет.

«Я учу азам — как правильно ходить той или иной фигурой. Дети любят уроки шахмат, а их родителям нравится, что они занимаются полезным делом. Ведь шахматы очень хорошо помогают развивать мышление, логику», — подчеркнула Эльвира Смирнова.

Также в Доме детского творчества Яльчикского округа ежегодно организуются турниры по шахматам для школьников окрестных сел и деревень.