АвтоУСН поможет избежать ошибок малому бизнесу

С 2025 года предпринимателям и организациям Чувашской Республики, которые применяют УСН или налог на профессиональный доход, станет доступен новый специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». До этого он прошел успешную апробацию в четырех регионах страны. Со следующего года этот спецрежим начнет действовать по всей России.

Чтобы перейти на автоУСН, налогоплательщик должен соответствовать нескольким критериям:

Годовой доход не более 60 млн рублей.

Остаточная стоимость основных средств не более 150 млн рублей.

Численность работников не более пяти человек.

Выплата зарплаты исключительно в безналичной форме.

Кроме того, предприниматели, применяющие автоУСН, должны вести деятельность только в уполномоченных банках и не использовать другие налоговые режимы.

Переход на автоУСН осуществляется добровольно. Уведомление можно направить через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк. В настоящее время таких банков — 11.

Главное преимущество автоУСН состоит в том, что налог будет рассчитываться автоматически налоговыми органами на основании данных контрольно-кассовой техники, уполномоченных банков и сведений, которые укажет сам предприниматель в cвоем личном кабинете. Налогоплательщику нужно лишь подтвердить правильность информации. Также отсутствует обязанность предоставлять налоговую отчетность и отчетность в фонд социального страхования. Часть функций налоговых агентов по НДФЛ будут осуществлять уполномоченные банки.

Еще одно из преимуществ нового налогового спецрежима — освобождение бизнеса от уплаты страховых взносов. Социальные гарантии будут обеспечены из бюджета.

Ставки налога зависят от выбранного объекта налогообложения: «доходы» — 8% или «доходы, уменьшенные, на величину расходов» — 20%.

Внедрение автоматизированной упрощенной системы помогает снизить непроизводственные издержки малого бизнеса и предпринимателей по составлению и представлению налоговой отчетности, минимизирует риски ошибок, связанных с человеческим фактором. Все это высвобождает ресурсы предпринимателей, в том числе и на развитие бизнеса.

С подробной информацией о применении специального налогового режима и уполномоченных банках можно ознакомиться на промостранице «АУСН» сайта ФНС России.