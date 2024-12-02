Чебоксарцы подали 29 заявок на инициативное бюджетирование

В основном они касаются замены устаревших оконных блоков в детских садах и школах, а также ремонта дорог в частном секторе. Из необычных идей — проект по переоборудованию школьного гаража в спортивный зал.

В управлении экономики администрации города напоминают, что заявки принимаются до 16 декабря. В этом году в рамках инициативного бюджетирования в чебоксарских детских садах № 128, 129, 130, 132, 142, 167 были заменены оконные блоки, в школе № 59 обновлен спортзал. Также отремонтирована дорога по улице Святослава Федорова, а на улице Щорса построена канализация.