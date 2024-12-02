Владимир Доброхотов вошел в топ-5 рейтинга мэров ПФО

Рейтинг составила информационно-аналитическая система «Медиалогия» на основе анализа публикаций в федеральных и региональных СМИ. По итогам ноября Владимир Доброхотов получил медиаиндекс 11885. Последние полгода глава Чебоксар удерживается на шестом-четвертом местах рейтинга. Наивысшая позиция за это время у него была в июле — четвертое место и медиаиндекс 8556. В тройке лидеров ноября находятся главы администраций Ульяновска Александр Болдакин, Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и Казани Ильсур Метшин.