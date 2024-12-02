Владимир Доброхотов вошел в топ-5 рейтинга мэров ПФО

Рейтинг составила информационно-аналитическая система «Медиалогия» на основе анализа публикаций в федеральных и региональных СМИ. По итогам ноября Владимир Доброхотов получил медиаиндекс 11885. Последние полгода глава Чебоксар удерживается на шестом-четвертом местах рейтинга. Наивысшая позиция за это время у него была в июле — четвертое место и медиаиндекс 8556. В тройке лидеров ноября находятся главы администраций Ульяновска Александр Болдакин, Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и Казани Ильсур Метшин.
Опубликовано: 12 декабря 2024 г.
Читайте также:
Олег Николаев улучшил свои позиции в рейтинге губернаторов
Газета вручила дипломы лучшим в Культурном рейтинге издания
Минспорта Чувашии опубликовало рейтинг качества внедрения комплекса ГТО
Минспорта Чувашии захватило лидерство в рейтинге цифровой трансформации
Культурное событие года — 2023. Голосование
Цитата номера
На прямую линию Владимира Доброхотова поступило около 200 обращений
Попали в «десятку» зелёного рейтинга