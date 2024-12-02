Владимир Доброхотов вошел в топ-5 рейтинга мэров ПФО

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Рейтинг составила информационно-аналитическая система «Медиалогия» на основе анализа публикаций в федеральных и региональных СМИ. По итогам ноября Владимир Доброхотов получил медиаиндекс 11885. Последние полгода глава Чебоксар удерживается на шестом-четвертом местах рейтинга. Наивысшая позиция за это время у него была в июле — четвертое место и медиаиндекс 8556. В тройке лидеров ноября находятся главы администраций Ульяновска Александр Болдакин, Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и Казани Ильсур Метшин.

Опубликовано: 12 декабря 2024 г.


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