ДМИТРИЙ КРАСНОВ,

вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии:

«В Чувашии, как и во всех регионах России, принимаются законы, указы, постановления правительства, отраслевые правовые акты министерств. Если они вводят дополнительные ограничения, обязанности или запреты для предпринимателей, инвесторов или несут необоснованные расходы для бюджета республики, то мы в обязательном порядке проводим так называемую процедуру ОРВ (оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов). В итоге снимаются излишние требования и ограничения для бизнеса. Каждый год на уровне страны составляется рейтинг регионов по качеству этой деятельности. Чувашия второй год подряд находится в группе самых эффективных регионов. Более того, по итогу 2023 года мы на 4-м месте среди регионов страны и на 1-м в ПФО по качеству этой работы. Это очень здорово!»