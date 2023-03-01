Газета вручила дипломы лучшим в Культурном рейтинге издания

Аплодисменты, душевные поздравления, улыбки в объективе фото- и телекамер — в такой приятной атмосфере в «Советской Чувашии» вручили дипломы победителям культурного рейтинга издания за 2022 год.
Рейтинг этот «СЧ» проводит уже много лет. В этом году в ТОП-5 вошли и театральная постановка, и мюзикл, и книга, и выставка, и проект всероссийского масштаба, а на церемонию собрались не только местные работники культурного фронта, но и гости из Москвы.
Замечательной традицией назвала рейтинг «Лучшее культурное событие года» министр культуры Чувашии Светлана Каликова. И вместе с генеральным редактором — главным редактором «СЧ» Владимиром Васильевым вручила награды творцам главных культурных событий.
Получили их:
- директор Чувашского Национального музея Ирина Меньшикова — за проект «Вышитая карта России»;
- исследователи истории Чебоксар Алексей Киров и Владимир Трофимов – за книгу-альбом «Чебоксары. Виды города за последние 150 лет»;
- директор Чувашской филармонии Максим Матросов — за мюзикл «12 стульев»,
- директор Русского драмтеатра Дмитрий Капустин — за спектакль «Братья Карамазовы»,
- живущая сейчас в Москве уроженка Чебоксар Юлия Константинова — за организацию выставки «Чувашская биеннале современного искусства».
Были на церемонии и несколько неожиданных моментов. Почему директор филармонии получил сразу два почетных диплома? Какой секрет раскрыл собравшимся в пресс-холле «СЧ» руководитель Русского драмтеатра? И кому достался еще один, народный диплом за «Вышитую карту России»? Об этом читайте во вторник в «Советской Чувашии».