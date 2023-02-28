Олег Николаев улучшил свои позиции в рейтинге губернаторов

В очередном выпуске Национального рейтинга губернаторов за январь-февраль 2023 года Глава Чувашии Олег Николаев занял 31-ю строчку. Это на четыре позиции выше, чем по итогам 2022 года.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» проводит такие исследования регулярно уже на протяжении многих лет. Их цель – оценка деятельности глав субъектов Российской Федерации, а выводы делаются на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. При этом задействован максимально широкий круг экспертов самой широкой профессиональной и социальной принадлежности. Это позволяет сделать результаты исследования наиболее приближенными к мнению «простых людей», считают авторы.