Олег Николаев улучшил свои позиции в рейтинге губернаторов

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В очередном выпуске Национального рейтинга губернаторов за январь-февраль 2023 года Глава Чувашии Олег Николаев занял 31-ю строчку. Это на четыре позиции выше, чем по итогам 2022 года.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» проводит такие исследования регулярно уже на протяжении многих лет. Их цель – оценка деятельности глав субъектов Российской Федерации, а выводы делаются на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. При этом задействован максимально широкий круг экспертов самой широкой профессиональной и социальной принадлежности. Это позволяет сделать результаты исследования наиболее приближенными к мнению «простых людей», считают авторы.

Опубликовано: 28 февраля 2023 г.


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