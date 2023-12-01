Культурное событие года — 2023. Голосование

С 2011 года «Советская Чувашия» проводит собственный рейтинг событий в области культуры и искусства. На страницах газеты публикуются статьи, рецензии и обзоры о спектаклях, выставках, концертах и фестивалях, новых фильмах и книжных изданиях. Именно из них в конце года наши эксперты (те, кто пишет о культуре на страницах газеты или помогает нам в этом) выбирают «великолепную пятерку» и, конечно, лидера — то событие, которое, на их взгляд, стало наиболее значимым и заметным в уходящем году.

По традиции свои зрительские симпатии культурным событиям выражают также читатели сайта газеты. Сегодня мы публикуем «лонг-лист» рейтинга, который позволяет окинуть взглядом масштаб культурной жизни уходящего года. Из этого списка читатели «СЧ» смогут выбрать пять самых ярких культурных событий.

Выберите наиболее значимые на ваш взгляд культурные события 2023 года:

Спектакли «Гроза» в Чувашском ТЮЗе

«Месяц в деревне» в ЧГАДТ

«Повесть о настоящем человеке» в РДТ

«Кадриль» в Чувашском ТЮЗе

«Жди меня (хроника настоящей любви)» в Чувашском театре кукол

«Царевна-лягушка» в Чувашском театре кукол

«Муха-цокотуха» с тифлокомментарием в Чувашском театре кукол

«Ҫын пурнӑҫӗ / Жизнь человека» в ЧГАДТ

«Живые сказки древнего народа» в РДТ

«Сказки Чувашии» в ТЮЗе

«Фиалка Монмартра» в «Волга Опера»

«Последняя жертва» в ЧГАДТ

«История Нарспи» в «Волга Опера»

«История одной встречи» в РДТ

«Шурсямга, молодой волк» в ТЮЗе

«Космическая опера» в «Волга Опера»

100-летие Чувашского ансамбля песни и танца

Выставки

Выставка Праски Витти в б/ц «Амазония»

Выставка Федота Сычкова в ЧГХМ

«Три шедевра Левитана в Чувашии» в ЧГХМ

Выставка Станислава Юхтара в ЧГХМ

«Сохраненная красота» из коллекции Российского этнографического музея (ЧНМ)

«Вдаль к горизонту» Степана Скрябина в ЧГХМ

Выставка «У источника» Георгия Фомирякова в музее-квартире Моисея Спиридонова

«Азбука Пионеров» в ЧНМ

Гастроли

Спектакль «12» Никиты Михалкова в Театре оперы и балета

Гастрольный тур победителей Российской студенческой весны «Больше, чем путешествие» в ДК ЧГУ

Концерт оркестра народных инструментов Республики Татарстан в филармонии

Концерт творческих коллективов Донбасса в филармонии

Гастроли Молодежного театра Узбекистана в Чувашском ТЮЗе

Концерт Ульяновского симфонического оркестра «Губернаторский» в филармонии Издания

Издания

Книга об Алексее Трофимове (ЧГИГН)

Детский журнал «Письмо-самолетик» (Союз женщин Чувашии)

Альбом-каталог «Чувашская вышивка: свадебные платки и покрывала из собрания Российского этнографического музея» (ЧНМ и РЭМ)

Книга-альбом «Вышитая Россия» (ЧНМ)

Новое издание Красной книги Чувашии

«Избранное. Полвека музыкальной жизни Чувашии. Публицистика» М.Г. Кондратьева (ЧГИГН)

«Волшебный хор» Евгения Кремчукова

«Вдали от Родины» Надежды Колесниковой

Книга-альбом «Иван Яковлевич Яковлев — великий просветитель» (Чувашское книжное издательство)

Кино

Фильм «Мать» к 100-летию Веры Кузьминой

Фильм «Что вы знаете о Чувашии?» Артема Чубукова и творческой студии «Все виды съемок»

«Один из нас» («Пиртен пери») службы кинематографии НТРК Чувашии

Фестивали

«Чĕкеç» к 100-летию Веры Кузьминой в ЧГАДТ

День чувашской вышивки

IV Международный фестиваль «Созвездие земляков»

Первый республиканский конкурс школьных театров «АСАМ»

Международный театральный фестиваль «Абрикосовый сад»

Фестиваль «Вышитая Россия» в ЧНМ

«Шевле» Фонд Ани Чижовой

«Успешная семья Приволжья» в филармонии

«Карусель сказок» и «Одинаковыми быть нам не обязательно» в Чувашском театре кукол

XVI Международный чебоксарский кинофестиваль

IV Международный фестиваль оперетты

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов

XXVII Международный балетный фестиваль

Прочее

Создание эндаумент-фонда «Прокопий» в ЧНМ Посмотреть результаты