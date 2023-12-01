Культурное событие года — 2023. Голосование

С 2011 года «Советская Чувашия» проводит собственный рейтинг событий в области культуры и искусства. На страницах газеты публикуются статьи, рецензии и обзоры о спектаклях, выставках, концертах и фестивалях, новых фильмах и книжных изданиях. Именно из них в конце года наши эксперты (те, кто пишет о культуре на страницах газеты или помогает нам в этом) выбирают «великолепную пятерку» и, конечно, лидера — то событие, которое, на их взгляд, стало наиболее значимым и заметным в уходящем году.
По традиции свои зрительские симпатии культурным событиям выражают также читатели сайта газеты. Сегодня мы публикуем «лонг-лист» рейтинга, который позволяет окинуть взглядом масштаб культурной жизни уходящего года. Из этого списка читатели «СЧ» смогут выбрать пять самых ярких культурных событий.