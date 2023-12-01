Культурное событие года — 2023. Голосование

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Многие упомянутые в рейтинге постановки и фестивали собирали полный зал зрителей. Фото Валерия Панфилова

С 2011 года «Советская Чувашия» проводит собственный рейтинг событий в области культуры и искусства. На страницах газеты публикуются статьи, рецензии и обзоры о спектаклях, выставках, концертах и фестивалях, новых фильмах и книжных изданиях. Именно из них в конце года наши эксперты (те, кто пишет о культуре на страницах газеты или помогает нам в этом) выбирают «великолепную пятерку» и, конечно, лидера — то событие, которое, на их взгляд, стало наиболее значимым и заметным в уходящем году.

По традиции свои зрительские симпатии культурным событиям выражают также читатели сайта газеты. Сегодня мы публикуем «лонг-лист» рейтинга, который позволяет окинуть взглядом масштаб культурной жизни уходящего года. Из этого списка читатели «СЧ» смогут выбрать пять самых ярких культурных событий.

Выберите наиболее значимые на ваш взгляд культурные события 2023 года:

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