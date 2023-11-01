Минспорта Чувашии опубликовало рейтинг качества внедрения комплекса ГТО

Комсомольский округ — в лидерах, а другим нужно поднажать

Минспорта Чувашии опубликовало рейтинг качества внедрения Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» среди муниципалитетов за третий квартал 2023 года. Итоговая таблица претерпела серьезные изменения по сравнению с прошлым отчетным периодом.

В рейтинге учитывались такие показатели, как количество зарегистрировавшихся на портале gto.ru, проходивших тестирование и выполнивших на знаки отличия в процентном соотношении от численности населения, проживающего в муниципальных районах и городских округах. Принято во внимание также количество публикаций в средствах массовой информации в ходе внедрения ГТО в муниципалитете и другие параметры.

По итогам трех месяцев (июль — август — сентябрь) региональный рейтинг ГТО возглавил Комсомольский муниципальный округ, поднявшийся в таблице на две ступени. Второе место у Янтиковского округа, который сделал рывок в три позиции. А вот лидер прошлого квартала Яльчикский муниципальный округ замкнул тройку сильнейших.

Серьезный рывок в шесть позиций у Шемуршинского округа, который сейчас расположился на четвертом месте в рейтинге. Пятая строчка в таблице у Красноармейского муниципального округа.

Если говорить о показателях городов нашей республики, то Чебоксары опустились на четыре строчки и заняли 22 место в рейтинге. По соседству со столицей республики на 23 позиции расположился Канаш. Алатырь и Шумерля занимают 14 и 16 место соответственно.