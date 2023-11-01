Минспорта Чувашии захватило лидерство в рейтинге цифровой трансформации

Министерство физической культуры и спорта Чувашии заняло первое место по итогам Всероссийского конкурса «Цифровая трансформация российского спорта».

Победу с большим отрывом от «соперников» наше Минспорта одержало в номинации «Лучший региональный орган управления физической культурой и спортом» (среди регионов, в которых число обучающихся (спортсменов) составляет от 17 до 49 тысяч человек). Рейтинг был составлен на основе данных АО «Мой спорт» — именно в его автоматизированной информационной системе функционируют сейчас спортивные учреждения Чувашии.

Сегодня в АИС «Мой спорт» зарегистрированы все 53 спортшколы республики. Также в информационной системе хранятся учетные записи почти 30 тысяч спортсменов, 15,8 тысячи родителей и 893 тренера, а 85 спортивных федераций ведут работу по вводу данных в АИС «Мой спорт».

«Мы всегда ставим Чувашию в пример другим регионам — в том, как надо организовать процесс, как выстроить грамотную систему взаимодействия и контроля. Поэтому это достойная и заслуженная победа!» — сказал руководитель направления по работе с регионами АО «Мой спорт» Федор Гавриченко, вручивший представителям Минспорта республики диплом за победу в конкурсе. Он также отметил, что Чувашия второй год подряд входит в число лидеров по уровню цифровизации в сфере физической культуры и спорта.

А вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов признался, что он, как руководитель цифровой трансформации региона, меньше всего внимания уделяет спортивной отрасли — потому что уверен, там проблем быть не должно, — «наше Минспорта системно подходит к этому вопросу».

КСТАТИ

Цифровизация затронула многие направления работы нашего Минспорта. По словам и.о. министра физической культуры и спорта Татьяны Рябининой, с этого учебного года подать заявление на прием ребенка в спортшколы можно через госуслуги — по новому принципу уже работают 25 учреждений спортивной подготовки.

Кроме того, сейчас Минспорт Чувашии принимает через госуслуги заявления на присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивным судьям, а также на аккредитацию спортивных федераций. По статистическим данным, за 10 месяцев этого года было получено 1263 заявления на присвоение спортивных разрядов и квалификационных судейских категорий, из них только одно заявление — на бумажном носителе. Чуть-чуть отстают в этом плане спортивные федерации — от них поступило 22 заявления в электронном виде, и 5 — в бумажном варианте.