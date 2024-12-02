Попали в «десятку» зелёного рейтинга

В Москве состоялось подведение итогов четвертой Всероссийской экологической премии, направленной на продвижение реформы в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

В Год экологической культуры и бережного природопользования в Чувашии наша республика вновь вошла в топ-10 регионов рейтинга, заняв девятое место. Награду из рук министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александра Козлова получил руководитель Минприроды Чувашии Эмир Бедертдинов.

«Несомненно, в этом большая заслуга проводимой комплексной работы Минприроды Чувашии, регоператора, муниципальных образований и, несомненно, общественных организаций, активно помогающих нам прививать ответственное отношение населения к раздельному сбору отходов», — заявил Эмир Бедертдинов.

Главным организатором мероприятия выступил ППК «Российский экологический оператор». Ежегодно в рамках премии подводятся итоги «Зеленого рейтинга», где оценивается вклад субъектов федерации и региональных операторов в создание благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в стране. Критерии оценки деятельности регионов включают в себя динамику показателей обработки и утилизации отходов, образовательно-просветительскую и разъяснительную работу с населением, проведение экологических акций и мероприятий, взаимодействие с волонтерскими движениями, уровень социальной удовлетворенности обращением с ТКО, планы по снижению захоронения отходов, а также бесперебойность оказания услуги по обращению с ТКО и другие факторы.

Чувашская Республика этой сфере традиционно уделяет серьезное внимание. Если говорить о проектах, то сегодня ведется строительство мусоросортировочного комплекса на территории Канашского округа, который планируется сдать в эксплуатацию до конца 2025 года. В следующем году также планируется приступить к строительству аналогичных комплексов в Моргаушском и Батыревском округах, мощность каждого из которых составит 30 тысяч тонн в год. Это позволит республике к 2026 году достичь стопроцентной сортировки ТКО. В Чувашии имеется достаточное количество мусоровозов, контейнеров и контейнерных площадок, увеличивается доля утилизации и сортировки отходов. На сегодняшний день выполнены все целевые показатели регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», а доля сортируемых отходов по сравнению с 2019 годом выросла более чем в два раза.

«Все это — подтверждение того, что в Чувашской Республике созданы благоприятные условия для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО», — отметил в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев и поблагодарил Российского экологического оператора за высокую оценку совместной комплексной работы, заверив, что она будет непременно продолжена.

Ольга Иванова