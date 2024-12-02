Не судите предвзято: Сергей Безруков снова стал Пушкиным, только от юриспруденции

На судебные заседания москвичи шли, как на спектакль, по билетам, чтобы увидеть драму, в которой есть не театральный, а реальный конфликт. Это было время, когда преступления раскрывались с изяществом, присяжные могли оправдать подсудимого, убившего другого человека в присутствии десятка свидетелей, а адвокат снискать аплодисменты публики после блестящей оправдательной речи. Жить в это время и даже стать одним из его символов повезло Федору Плевако.

Даже странно, что об адвокате, которого называли московским златоустом и «Пушкиным юриспруденции», который проиграл только одно дело и то в самом начале практики, кино сняли только сейчас.

Режиссер — Анна Матисон,

серий — 10,

места съемок: Москва, город Троицк Челябинской области

Аллюзия к Шерлоку Холмсу

Сериал «Плевако», показ которого сегодня завершается на стриминговых платформах и скоро выйдет в эфире НТВ, чем-то напоминает историю Шерлока Холмса. В центре сюжета — умный, очень наблюдательный герой, наделенный актерскими способностями и талантом следователя-аналитика. Потянув за тонкую ниточку, он в состоянии распутать весь клубок. Субтильный внешне, но участвующий в уличных боях без правил, умеющий за себя постоять и принять удар. Как тут не вспомнить боксерские перчатки Холмса?

У него есть помощник Роман Шубнинский (Олег Савцов), усами и котелком напоминающий доктора Ватсона. Он тоже не робкого десятка, но ведет себя со всеми безукоризненно, как истинный джентльмен. Еще и англоман, оттого «как денди лондонский одет». Московская миссис Хадсон — сестра адвоката Юлия Плевако (Мария Смольникова). Конечно, она в два раза моложе квартирной хозяйки Холмса, но это тоже одинокая, хромающая женщина с прекрасным чувством юмора, которую сложно чем-то в этой жизни удивить. Она обладает самоиронией, не боится быть смешной и добавляет сериалу легкости и комедийности.

Ну и как без Ирен Адлер? Эта умница и красавица вначале недоступна для Плевако, потому что замужем за одним из богатейших фабрикантов России. Правда, Плевако тоже женат. Но на фоне Марии Демидовой (Ольга Лерман играет как будто аристократку, а не дочь купца и жену купца) его супруга Александра (Зоя Бербер) выглядит мещанкой, хотя тоже не лишена красоты и обаяния.

Финальное разоблачение преступников, как и в детективах про Холмса, — это речь главного героя. Только здесь она звучит в суде. Для присяжных и зрителей адвокат, допрашивая свидетелей, восстанавливает всю картину произошедшего.

Несмотря на очень драматичную любовную линию, где ради построения одной семьи были разрушены две, «Плевако» — сериал не о любви. А в первую очередь — о преданности профессии. Есть моменты, на которых вполне можно учить студентов-юристов. Вот только преподаватели юридических факультетов чебоксарских вузов, к которым я обратилась за впечатлениями от просмотра, не то что не смотрят этот фильм — даже не знают о его выходе. Хотя, возможно, юристы найдут, к чему придраться. Да и правосудие того времени слишком отличалось от нынешнего. Представители Адвокатской палаты России уже пишут, что это глумление над образом Плевако.

«Я могу только надеяться, что все было не зря, — говорил в интервью Кинопоиску исполнитель главной роли Сергей Безруков, — что мой герой с его неподкупностью и честностью станет для кого-то поводом задуматься о собственном профессиональном предназначении. Извините за пафос, если бы у нас в России все занимались своим делом! Делайте хорошо то, что умеете. Хочется, чтобы пришло время профессионалов во всех сферах деятельности».

Смена имени развязала создателям руки

Эта история еще и о том, как незаконнорожденный сын калмычки и поляка сумел достичь таких высот. В эпоху, когда его как бастарда отчислили из гимназии и даже не посмотрели, что парень-то со способностями. И такая же судьба изгоев общества могла ждать трех детей, которых родила ему Мария Демидова.

Официальный брак они смогли заключить лишь после смерти ее мужа Василия Демидова (Николай Шрайбер), и их бракоразводный процесс оказался еще одним делом, которое Плевако не сумел выиграть. К счастью, после Октябрьской революции происхождение человека стало неважным.

Конечно, внешне Безруков совсем не похож на Федора Плевако — ни лицом, ни комплекцией. Но, с другой стороны, много ли современных зрителей знают, как выглядел присяжный поверенный, живший полтора века назад. Чтобы мы не искали портретного сходства, не пеняли создателям: мол, не все дела, показанные в сериале, рассматривались в московском суде и выступления перед присяжными не соответствуют дословно тому, что было опубликовано в двухтомнике его речей, Федор Никифорович стал Николаем Федоровичем. Хитрый ход, чтобы не следовать биографической и документальной точности. Но совсем глупо было менять ударение в фамилии: сам Плевако ставил его на «о», в сериале отчего-то перенесли на «а».

Есть ощущение, что Безруков не играл Плевако — он им был на экране. В роли Пушкина актер уже снимался, а теперь получился «Пушкин юриспруденции». Не разделяю хейта по отношению к народному артисту России, потому что палитра его красок невероятно богата. Ну в чьем еще репертуаре есть такой разброс ролей от бандита Саши Белого до сельского участкового Кравцова, от Иешуа до начальника Соловецкого лагеря Эйхманиса, от Есенина до Высоцкого, от Бориса Годунова до папы Остапа Бендера? Многие артисты чаще всего играют людей одного психотипа, похожего на их собственный, и, возможно, завидуют тем, чей талант перевоплощения ярче и крупнее.

Женский вопрос

10 серий — 10 уголовных дел из реальной практики Плевако. Не слишком запутанных, многие из которых расследуются буквально за 15 минут экранного времени. В них фигурируют революционеры, зачинщики и участники стачек, крестьяне, попы, купцы, князья, да еще и в полный рост встает женский вопрос. Это тоже одна из ключевых тем сериала. Мария Демидова не может получить развод, и никого не волнует, что муж поднимает на нее руку: домашнее насилие не считается чем-то предосудительным. Женщинам невероятно трудно устроиться на работу. Заработать мало-мальские деньги они могут только в публичном доме. И эмансипированная сестра Плевако Юлия Федоровна — активная участница женского общества, где составляют обращения к государю. Да только все эти бумаги растворяются где-то по пути в царский кабинет.

А еще это история про становление российского суда, открытого и беспристрастного. Прекрасная сцена разыгрывается между императором и Константином Победоносцевым, обер-прокурором Святейшего Синода (Игорь Гордин), когда на скамье подсудимых по обвинению в подлоге и мошенничестве оказывается бывшая фрейлина двора баронесса Розен, ставшая игуменьей Митрофанией. В Москве ее считают чуть ли не святой.

— Я приложу все доступные средства, чтобы не допустить суда над матушкой, — заявляет Победоносцев.

— Нет, это будет большой ошибкой, давно ли мы провозгласили равенство закона для всех? — проявляет мудрость Александр II. — Если в суде все обвинения рассыплются в прах, вера в божий промысел Митрофании укрепится. Ну а если, не дай бог, обвинения будут признаны законными, люди поверят, что в России есть справедливый суд. Вера в царя укрепится.

Победоносцева в сериале сделали антагонистом Плевако. Они постоянно встречаются и пикируются, хотя обер-прокурор жил и работал в Петербурге, а присяжный поверенный — в Москве.

Знаменитые слова самого Плевако тоже вошли в сериал: «В чем разница между прокурором и адвокатом? За прокурором стоит холодный закон, а за адвокатом — живые люди. Они взбираются на плечи к адвокатам, и очень страшно поскользнуться с такой ношей».

Танец победителя

С какой любовью сделана картина можно судить и по реквизиту. В кадре множество старинных предметов, которые хочется рассматривать. Одна посуда чего стоит! Более того, герои постоянно пьют кофе, шампанское или едят. Часть действия происходит за обеденными столами. И видно, что это не бутафорская еда, что на съемочную площадку привозили настоящие борщи, каши, кофе, какао… Коляски, лошади, мощеные мостовые, вывески с твердым знаком, газеты, костюмы. Понятно, что без всего этого кино про ХIХ век не снимешь, но настолько насытить кадр мелкими предметами — это во всех смыслах дорогого стоит и еще сильнее погружает в атмосферу позапрошлого столетия.

Стиль сериала задали три момента. Во-первых, сцены, похожие на популярный несколько лет назад флешмоб «манекен челлендж»: Плевако словно переносится на место преступления, а его участники замирают и дают возможность адвокату рассмотреть детали. Второй момент, безусловно, танец победителя в конце некоторых серий, упоение выигрышем и своей растущей популярностью. Это не брейк-данс ХIХ века, как могло показаться вначале, а элементы калмыцкого народного танца. И сериал дал толчок новому флешмобу: зрители начали записывать видео, где они повторяют движения, и выкладывать в соцсетях.

В том же интервью Кинопоиску Безруков рассказывал, что именно танец помог ему ухватить характер персонажа: «Он привык побеждать. Тут, кстати, как мне кажется, и заключается опасность: человек настолько верит в свои силы, что однажды это может его подвести, судьба накажет. Заносчивость порождает в характере нотки тщеславия, самолюбования. Он в первой серии так и говорит, что никогда не проигрывает. Есть в этом бахвальство. Не такой уж он идеальный. Это уже интереснее играть».

Ну а третий момент — подводные съемки. Флешбэки, которые накрывают героя в каждой серии, и, бывает, не по разу. Его мама с крохой-сыном хотела утопиться. И из этого факта биографии создатели сериала сделали завораживающий визуальный образ. Теперь в тяжелые моменты Плевако снова погружается в пучину раздумий и эмоций все глубже и глубже. В воде он то один, с мамой, то с Марией Демидовой, но, найдя решение, отталкивается от дна и всплывает. Возможно, в этом есть некая символичность нашего времени: российский кинематограф, кажется, уже тоже оттолкнулся от дна.