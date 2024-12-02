Десант финансовой грамотности побывал в Красноармейском округе

Мероприятие прошло при поддержке Центра финансовой грамотности и Чувашского отделения Сбербанка. Профильные эксперты из Чебоксар провели встречи с населением муниципального округа, в ходе которых обсудили важные вопросы финансовой грамотности и кибербезопасности.
Одна из площадок десанта прошла в рамках районного родительского форума, где учащиеся и их родители поговорили на тему защиты молодежи от вовлечения в преступную деятельность в качестве дропперов. Муниципальные работники в рамках отдельного образовательного мастер-класса смогли получить ответы на вопросы: как защитить свои личные данные и не попасться на уловки мошенников.
Как отметил в рамках встречи с жителями Красноармейского муниципального округа начальник управления безопасности Чувашского отделения Сбербанка Родион Афанасьев, государственные, правоохранительные структуры и банки не используют для официальных контактов мессенджеры, никогда не отправляют клиентам в мессенджеры или по смс ссылки, не запрашивают персональные и конфиденциальные сведения: номера карт, поступившие по СМС коды, паспортные данные, последние совершённые операции, кодовые слова, логины, пароли, ПИН-код и т.п., не просят по телефону установить на ваше устройство какие-либо программы, совершать какие-либо действия со своими средствами или имуществом и не привлекают к участию в каких-либо «секретных операциях».
Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением Сбербанка:
«Жителям Чувашии необходимо проявлять особую бдительность при поступлении звонков от незнакомых номеров, сохранять спокойствие и включать здравый смысл. Сотрудники Службы безопасности Сбера, Центрального банка, Министерства внутренних дел и прочих силовых структур никогда не будут просить клиентов выполнять финансовые операции — такие просьбы являются попыткой мошенничества»
Дмитрий Щепелев, директор Республиканского центра финансовой грамотности населения:
«Уже второй год мы совместно с волонтерами Сбербанка реализуем проект «Десант финансовой грамотности», направленный на повышение уровня финансовой грамотности населения в муниципалитетах Чувашской Республики. Мероприятие в Красноармейском стало очередным значимым этапом нашего образовательного проекта. Уверен, что личные встречи с жителями – это по прежнему один из самых эффективных способов взаимодействия в вопросах развития финансовой грамотности населения»
Семенов Павел, глава Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики:
««Десант финансовой грамотности» – интересный и полезный образовательный формат для людей всех возрастов. Участники десанта оставляют положительные отзывы, что подтверждает важность продолжения этой работы. Выражаю благодарность Чувашскому отделению Сбербанка и Республиканскому центру финансовой грамотности за содействие в проведении данного проекта на нашей площадке. Уверен, что подобные мероприятия помогут повысить финансовую грамотность среди жителей нашего муниципального округа»