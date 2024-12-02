Десант финансовой грамотности побывал в Красноармейском округе

Мероприятие прошло при поддержке Центра финансовой грамотности и Чувашского отделения Сбербанка. Профильные эксперты из Чебоксар провели встречи с населением муниципального округа, в ходе которых обсудили важные вопросы финансовой грамотности и кибербезопасности.

Одна из площадок десанта прошла в рамках районного родительского форума, где учащиеся и их родители поговорили на тему защиты молодежи от вовлечения в преступную деятельность в качестве дропперов. Муниципальные работники в рамках отдельного образовательного мастер-класса смогли получить ответы на вопросы: как защитить свои личные данные и не попасться на уловки мошенников.

Как отметил в рамках встречи с жителями Красноармейского муниципального округа начальник управления безопасности Чувашского отделения Сбербанка Родион Афанасьев, государственные, правоохранительные структуры и банки не используют для официальных контактов мессенджеры, никогда не отправляют клиентам в мессенджеры или по смс ссылки, не запрашивают персональные и конфиденциальные сведения: номера карт, поступившие по СМС коды, паспортные данные, последние совершённые операции, кодовые слова, логины, пароли, ПИН-код и т.п., не просят по телефону установить на ваше устройство какие-либо программы, совершать какие-либо действия со своими средствами или имуществом и не привлекают к участию в каких-либо «секретных операциях».