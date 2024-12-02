Если вас просят взглянуть на фото — не спешите переходить по ссылке

Жертвой обмана недавно стала многодетная мама из Вурнарского округа. Женщине пришло сообщение от золовки с вопросом «Твои фото?» и прикрепленным apk-файлом с названием «фото».

Еще в начале осени МВД предупреждало о подобном способе обмана и том, что фотографии не могут иметь такого расширения, в отличие от вредоносного программного обеспечения. Сельчанка пыталась открыть файл, попала на сайт знакомств и только потом решила уточнить у сестры мужа, что за файл та прислала. Оказалось, знакомую «взломали», разослав от ее имени вирусные сообщения. В случае с домохозяйкой из Вурнарского села одной зараженной рассылкой всем ее контактам дело не закончилось. Злоумышленники, получившие доступ к личной странице жертвы на портале государственных услуг, оформили на нее кредит в микрофинансовой организации на сумму 12 тыс. рублей.

В отделе полиции потерпевшая рассказала, что о мошенниках много раз слышала, но никогда не думала, что это ее может коснуться. Сотрудники полиции напоминают, что в случае получения подобного сообщения файлы формата АРК (Android Package Kit) ни в коем случае скачивать нельзя — ваш телефон будет заражен вирусом. Последствия «вирусной атаки» могут быть разные, начиная со взлома личной страницы портала государственных услуг, заканчивая фальшивыми уведомлениями о списании средств с банковских счетов с последующей настоятельной рекомендацией от «службы безопасности» срочно перевести деньги на «безопасный счет».