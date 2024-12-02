Главный трофей разыграют в Чебоксарах

Ничто не должно отвлекать спортсменов

Сильнейшие из юных надежд отечественных шахмат сейчас собрались в столице Чувашии: здесь стартовал финальный этап детского Кубка России. Борьбу за награды ведут 64 шахматиста из 33 регионов России, все они успешно выступили на этапах турнира, набрав необходимое количество рейтинговых баллов. Конкуренция впечатляет, подумать только: общий охват участников предварительных стадий составил около 11,6 тыс. человек.

Один из таких этапов — «Шоколадный кубок» — проходил у нас. Теперь Чебоксарам доверили провести и финал детского Кубка России. Что неудивительно: в нашем городе ранее также проходили этап взрослого чемпионата, суперфиналы мужского и женского чемпионатов России. Все — с грандиозным успехом. Глядишь, если не санкции, нам доверили бы принять и турниры международного уровня.

Кстати, победа на финальном этапе в Чебоксарах дает возможность в будущем побороться и за путевку на первенство мира или Европы — в зависимости от возрастной категории. Но сначала надо выиграть финал Кубка России, затем — первенство страны. Между прочим, в 2024 году это удалось сделать нашему Ярославу Слаутину. Сейчас герой одной из недавних публикаций «Советской Чувашии» — в числе фаворитов финального этапа Кубка России среди шахматистов до девяти лет. И он — единственный представитель Чувашии, заработавший право выступить в решающей стадии турнира.

Сами шахматные партии вновь проходят в стенах «Чебоксары Арены». Участников традиционно снабдили питьевой водой, им разрешено отпрашиваться в туалет. О том, чтобы проносить с собой в зал телефон, не может быть и речи.

Кстати Соревнования будут проходить до 10 декабря. Они организованы среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет. Начало каждого игрового дня — 10.00.

Ограничения и для журналистов: фотографировать и снимать на видео сидящих за шахматной доской ребят можно, но только первые десять минут партии. Категорически запрещено вступать с юными игроками в диалог, поэтому фраз типа «Лошадью ходи!» вы здесь точно не услышите.

Но возможность расслабиться и задышать полной грудью у юных шахматистов все же будет. Их ждет культурно-досуговая программа, включающая в себя посещение музеев, театров, а также увлекательные экскурсии по историческим местам столицы республики.

Торжественная и красочная церемония открытия прошла на сцене Чувашского государственного театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля. Свои номера продемонстрировали различные творческие коллективы, охватившие как народные танцы и песни, так и современные композиции.

Участников финального этапа Кубка России поприветствовал Глава Чувашии Олег Николаев: «Каждый из вас уже доказал, что он победитель и спортсмен высокого уровня. Вы выбрали отличный вид спорта, который учит логически думать, просчитывать свои ходы. Все это, безусловно, пригодится вам в жизни».

Руководитель республики также отметил, что для гостей подготовлена интересная культурная программа, которая позволит узнать больше о Чувашии, ее культуре и традициях. «Пусть время, проведенное в нашей республике, оставит в вашей памяти только яркие эмоции и впечатления!» — сказал Олег Николаев.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков связал шахматы с дальнейшим становлением России. «Весь мир сегодня, наша страна находятся на переломном этапе своего развития. И победу, успех будут обеспечивать люди с мозгами. Ну а шахматы — это как раз та игра, которая позволяет развить в себе эти способности, проявить эти таланты, создать такой багаж, который позволит добиваться успехов во многих направлениях жизни», — подчеркнул Аксаков.

Также депутат рассказал, что именно в этот день он прилетел в Чебоксары из Москвы вместе со своей внучкой, участницей турнира Ланой Аксаковой. По словам Анатолия Геннадьевича, время в самолете ему удалось скоротать за игрой в шахматы с виртуальными соперниками. Депутат всех обыграл, а направляла его к победе своими подсказками Лана.

Между тем, через Аксакова большой привет Чебоксарам, гостям и участникам финального этапа передали знаковые гроссмейстеры, символы своих поколений — Анатолий Карпов и Сергей Карякин. Они уже неоднократно бывали на нашей земле, здесь работают и школы шахмат Карпова и Карякина.