ДМИТРИЙ КРАСНОВ,

вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии:

«За последние пять лет объем экспорта чувашских компаний вырос на 55 процентов. Причем доля высокотехнологичной продукции в структуре экспорта постоянно растет и сейчас превышает 46 процентов. В лидерах по объемам поставок за рубеж — предприятия машиностроительного и химического комплекса, производители продовольственных товаров, агропром. Отмечу, что основной объем экспорта из Чувашии приходится на следующие страны: Киргизия, Казахстан, Индия, Беларусь, Китай, Узбекистан, Азербайджан, Молдова, Армения, Турция. Мы помогаем малому и среднему бизнесу расширять географию поставок, выходить на зарубежные рынки благодаря мерам господдержки в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».