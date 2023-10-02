Уютный дом — и счастье в нем

Молодые пары по достоинству оценили проект Союза женщин Чувашии «Семейные традиции — основа крепкой семьи». Он помогает взглянуть на супружеские отношения с исторического ракурса и понять, что времена меняются, а вечные ценности остаются. И современные союзы по-прежнему скрепляют любовь, верность, взаимопонимание и поддержка.

Напомним, проект инициирован Союзом женщин Чувашии при поддержке Фонда президентских грантов и Минэкономразвития республики. Он стартовал в сентябре и продлится до конца декабря. И уже сейчас нашел горячий отклик у тех, кто к нему присоединился. Это семейные пары из разных округов республики, а также представители предприятий — Чебоксарского производственного объединения имени В.И. Чапаева, АО «ЭЛАРА», АО «Лента», агрохолдинга «CHUVA».

Участники проекта — супруги до 35 лет — собрались в Чувашском национальном музее за круглым столом, чтобы поделиться впечатлениями, рассказать о том, что изменили яркие и необычные мастер-классы в их жизни. С теплотой и благодарностью вспоминает молодежь поездку в деревню Верхние Ачаки Ядринского муниципального округа, подарившую столько незабываемых эмоций. Местный музей натурального хозяйства чувашского крестьянина XIX века дал возможность погрузиться в атмосферу прошлого и узнать, как наши предки хранили нерушимость семейных уз и поддерживали тепло домашнего очага долгие годы.

Секреты семейной жизни передавались из поколения в поколение, складываясь в многовековые традиции. Один из них — совместная работа на благо всей семьи, которая делает домочадцев по-настоящему близкими и превращает в сплоченный дружный коллектив. «Приехали в Верхние Ачаки, и нас переодели. Муж увидел меня в чувашском костюме, он был в восторге! — рассказала Анна Волкова из Чебоксар. — В этой одежде я ощутила чистоту и легкость». Мужчины взяли в руки топоры и пилы, чтобы наколоть дрова, а женщины положили на плечи старинные коромысла, чтобы принести колодезной воды.

Хуран кукли лепили всем миром, и в летней кухне крестьянского подворья витали вкусные ароматы совместного труда. «Теперь в нашей семье появилась традиция — я с удовольствием пеку! А ведь раньше не умела этого делать», — поделилась одна из участниц. Все верно — приготовленная с любовью еда и совместные трапезы с неспешной беседой тоже объединяют домочадцев.

А сколько впечатлений получили молодые пары от деревянных качелей: чуччу — прокачу! У многих свежо в памяти и глубокое сравнение, которое дали этой вроде бы простой забаве старейшины села. Качели — как жизнь, то в одну сторону, то в другую. Но никакой ветер перемен не сможет разлучить любящие сердца, которые бьются в такт друг другу. «Держать равновесие на качелях совсем не просто, — отметили участники проекта. — Надо двигаться синхронно, каждую секунду чувствовать друг друга». А как же! Само слово «супруги» означает «в одной упряжке». Хорошая практика для постижения смысла. А вот и отзыв: «Для нас с мужем это было необходимо. Мы стали больше ценить и любить друг друга».

Сердцем откликнулись участники проекта и на творчество местного фольклорного ансамбля «Ачак Ен», создавшего атмосферу старинными народными песнями и соединившего всех в дружный хоровод.

Кстати

Председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева поблагодарила всех, кто поддержал инициативу. «Уверена, что это позволит супругам укрепить отношения, задать новый импульс для развития и приумножить любовь», — считает лидер женского движения. Молодые семьи — будущее нашей республики, и впереди еще немало совместных творческих проектов!