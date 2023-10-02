Союз женщин Чувашии представил проект «Семейные традиции — основа крепкой семьи»

Хуран-кукли и старые качели

Взять лучшее из прошлого, зарядиться энергией счастья и вдохнуть еще одну нотку радости в свои отношения смогли молодые семейные пары из разных уголков Чувашии. Они побывали на колоритных мастер-классах, в которых тесно переплелись история и современность, обрели яркую наглядность черты древнего быта, зазвучала старинными песнями и обрядами непрерывная струна времен.

Красивый проект «Семейные традиции — основа крепкой семьи» инициирован и организован Союзом женщин Чувашии при поддержке Фонда президентских грантов и Минэкономразвития республики. А воссоздать ретроатмосферу помогает Музей натурального хозяйства чувашского крестьянина XIX века в деревне Верхние Ачаки Ядринского муниципального округа. Едва взойдя на подворье, молодые пары оказывались в большом хозяйстве: жилой дом, амбар, баня, сарай, огород… Совместная работа издревле сплачивала всю родню. Каждому домочадцу приходилось потрудиться, чтобы внести свою лепту в благополучие семьи.

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА,

председатель Союза женщин Чувашии: «Предыдущие поколения оставили богатое наследие — нам есть что сохранять и преумножать. И это здорово, что молодые пары имеют возможность наглядно знакомиться с традициями предков, с их опытом ведения домашнего хозяйства и упрочения семейных уз. Уверена, что участие в проекте позволит супругам укрепить чувства, заложить свои семейные традиции и передать их детям. А яркие эмоции и впечатления останутся в памяти надолго»

Надев лапти и одежду с чувашской вышивкой, современная молодежь тут же входила в образ и с удовольствием подключалась к крестьянским делам. Мужчины кололи дрова и разводили огонь, женщины, подхватив волосы платками, несли на коромыслах колодезную воду. А затем начался мастер-класс по приготовлению хуран-кукли! Чувашские вареники лепили всем миром, во дворе за общим столом под навесом. Заворачивали в тесто традиционные начинки — творог, яйца, капусту или картофель, сдобренные зеленым луком. А в летней кухне тем временем закипела вода в котле — можно варить! И попутно организовать ароматный местный чай «Аван» из трав.

Пока готовился обед, артисты местного самодеятельного фольклорного коллектива «Ачак ен» народными песнями и плясками зазвали новоиспеченных поваров в дружный хоровод. Этот коллективный обрядовый танец из глубины веков — символ солнца, согревающего всех на этой земле, он объединяет людей. В старину считалось, что так умножается сила своего рода-племени.

Не пустовали на музейном подворье и деревянные качели — «чуччу». Такие раньше были в каждой деревне — там, где обычно проходили молодежные гуляния. Участники этого мастер-класса катались парами. Вверх-вниз, вверх-вниз — все, как в жизни, где переплетено и хорошее, и плохое. Во всех жизненных перипетиях семья сможет удержать равновесие, если в ней царят любовь, уважение и взаимная поддержка. Именно о таком крепком и дружном союзе мечтают молодые, пожалуй, во все времена.

Проект Союза женщин Чувашии, посвященный семейным традициям, стартовал в сентябре и продлится до конца декабря. За это время он охватит все муниципалитеты республики и уже нашел горячий отклик у тех, кто побывал на мастер-классах.

«Идеальные условия для повышения настроения и укрепления семейных и дружеских связей!» — оставила в соцсетях сообщение семья Романа Никитина и Валерии Чучаковой из села Первое Чурашево Мариинско-Посадского округа. «Было очень интересно узнать историю наших предков, окунуться в атмосферу быта, примерить чувашские национальные наряды, отведать вкусное национальное блюдо хуран-кукли и травяной чай!» — поблагодарили организаторов Александр и Анжелика Семеновы из Канаша. Время, проведенное с семьей, является ключевым фактором счастья и благополучия, считают Мария и Александр Ильины из поселка Ибреси. А Вера и Алексей Терентьевы из деревни Янгильдино Красночетайского округа собираются приехать сюда еще раз, со своими детьми.

Подключились к проекту и предприятия республики. Его участниками стали супруги, работающие в АО «ЭЛАРА», АО «Лента», Чебоксарском производственном объединении имени В.И. Чапаева. По их отзывам, это стало вдохновляющим и жизнеутверждающим событием.