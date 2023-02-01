Сотрудники «Советской Чувашии» приняли участие в состязаниях, приуроченных ко Дню защитника Отечества

Побеждает тот, кто идет до конца

Союз женщин Чувашии подготовил для мужских коллективов организаций республики сюрприз — командные соревнования, посвященные грядущему Дню защитника Отечества. Праздник спорта, вызвавший бурю ярких эмоций как у участников, так и групп их поддержки, состоялся в зале республиканской Спортивной школы олимпийского резерва № 7 им. В. Ярды.

В числе участников — и сотрудники редакции «СЧ». Их вел за собой и вдохновлял своим примером капитан команды, он же генеральный директор — главный редактор Владимир Васильев. Компанию ему в соревнованиях составили заместитель главного редактора Игорь Герасимов, обозреватели Николай Архипов, Игорь Васильев, Владимир Нардин (автор этих строк), помощник руководителя Евгений Максимов.

Помимо всего прочего, бросалась в глаза душевность, с которой подошли к состязаниям сами организаторы состязаний. «Хотелось бы сказать огромное спасибо Министерству спорта, администрации города. Без них все это не получилось бы. Но самая главная цель нашего мероприятия — выразить вам огромную благодарность за то, что вы — мужчины, за то, что вы охраняете мир здесь и сейчас делаете этот мир крепче», — сказала, выступая с приветствием ко всем, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева.

«Наши ребята там, на передовой, и наша задача — не подвести, показать всю свою крепость и мужество, ну и в то же самое время получить прекрасное настроение, чтобы этот задор вы сохранили до праздника и передали его дальше в свою жизнь. Желаю вам удачи, хорошего настроения, ярких эмоций и впечатлений!» — напутствовала она.

Кроме «Советской Чувашии», свое спортивное мастерство показывали еще несколько команд, они представляли предприятия республики, Союз отцов Чувашии, ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Выступила также команда муниципальных служащих Чебоксар и Новочебоксарска «Крепкие парни», отдельный коллектив — «Дружина» — был сформирован из депутатов Чувашии. Союз театральных деятелей Чувашии также дал понять, что со спортом на «ты», в результате в состязаниях выступила команда «Бенефис».

Один за всех и все за одного

Практически все пожелания Натальи Николаевой сбылись. Действительно, «Веселые старты» среди взрослых прошли интересно, бодро и азартно. Но еще за несколько дней до соревнований коллектив редакции волновался: а справимся ли мы? Тем более, что информация о том, какие именно состязания войдут в программу, держалась в секрете.

Просочилась только одна деталь: среди прочих «конкурсов» будут упражнения с гирями. В редакции уже начали потирать руки от радости, ибо каждый, кто заходил в кабинет Игоря Герасимова отстаивать свою версию заголовка, замечал рядом с дверью гирю. Значит, гиревую программу в спортивном празднике он уверенно отработает, а с другими дисциплинами разберутся остальные члены редакции. Но все оказалось не так просто. Упражнения с этим снарядом оказались частью эстафеты: каждый в команде должен был добежать до противоположного конца зала, поднять гирю пять раз и прибежать обратно…

Также мы состязались в старом добром перетягивании каната, бегали в «коллективных штанах». В последнем случае скорость бега выглядела приоритетным способом победы. Но вдобавок не помешало бы учесть, к примеру, и длину шага партнера: все шесть штанин для трех участников были спаяны одна с другой. Автор этих строк перестарался, упал и едва не потянул за собой своих товарищей. Но обошлось: наша тройка благополучно прибежала к промежуточному финишу и передала штаны следующей тройке.

Как корреспондент «СЧ» уложил на ковер чемпиона по керешу

В программе оказался и личный турнир — по борьбе сумо, но в особенном снаряжении. На этот вид программы «СЧ» делегировала спортивного обозревателя Николая Архипова.

Тут надо сделать небольшое отступление. В ноябре прошлого года в столице республики состоялся I чемпионат города Чебоксары по чувашской национальной борьбе керешу. Среди почетных гостей турнира был олимпийский чемпион в греко-римской борьбе Муса Евлоев. Он показал местным спортсменам мастер-класс, по ходу которого и сам оказался на лопатках. Победный прием успешно провел Павел Сидоров, через некоторое время ставший чемпионом Чебоксар по керешу.

Так вот, Сидоров, представлявший команду «Крепкие парни», и был соперником нашего Архипова в борцовской дисциплине. Обозреватель «СЧ» сражался достойно, ему даже удалось уложить столь грозного соперника на ковер. Как раз в это время ведущие спортивного шоу рассуждали в микрофон о том, что журналисты больше пишут о спорте, чем занимаются им. Но общий счет все же оказался 2:1 в пользу Сидорова.

«Я не ожидал, что выступлю за команду «Советской Чувашии» в турнире по сумо. Испытывал серьезное волнение — хотел выиграть свой поединок. Чувствовалась отличная поддержка партнеров по команде и зрителей. И когда пришла победа во втором раунде, то я испытал огромный прилив адреналина. На секунду подумал: «Сейчас и общая победа будет за мной!». Но соперник оказался немного сильнее…» — делится впечатлениями Николай Архипов.

Победа Павла Сидорова, как говорят в спортивном мире, — «на тоненького». Хотя образы участников в спецкостюмах, изображавших сумоистов, оказались вовсе не тоненькими. Кстати, надеть этот костюм — целое искусство. Здесь нужны не только сноровка участника, но и коллективные маневры. И тут команда «СЧ» сработала на ура, что вызвало одобрение ведущих и аплодисменты публики.

…Организаторы состязаний отказались от практики отдельно отмечать победителей и проигравших. Вместо этого каждая из восьми команд стала лауреатом в отдельной номинации. Так, «СЧ» получила специальный приз в номинации «Побеждает тот, кто идет до конца».

И действительно, судя по лицам участников всех команд: в этом зале находились исключительно победители.