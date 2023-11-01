Чувашия продолжает отправки гуманитарного груза участникам СВО

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Маскировочные сети от женщин Чувашии укроют и бойцов, и технику. Фото Максима Васильева

В Чебоксарах сегодня загрузили еще два автомобиля с нужными вещами для наших бойцов, причем пунктов назначения несколько — это и расположения воинских частей в ЛНР и ДНР, а также госпиталь в Луганской Народной Республике, где на лечении находятся уроженцы Чувашии. А недавно, напомним, партия гуманитарного груза ушла в самарский госпиталь, где получают врачебную помощь чувашские воины. Номенклатура отправляемого груза, собранного фондом «Перле», предприятиями, волонтерскими группами, широка — это продукты питания, тепловые пушки, маскировочные сети и многое другое. В «большой посылке» на передовую есть и письма от чувашских детей — их тексты напоминают о доме и придают новые силы, признаются бойцы.

В Чувашии сегодня эффективно налажена оперативная прямая связь с воинскими подразделениями в зоне специальной военной операции. Сейчас, когда начинает серьезно холодать, появляются новые запросы от бойцов и республика всем миром начинает формирование очередной гуманитарной отправки. Вечерами, после работы, маскировочные сети плетут женщины в мастерских, быстро созданных при домах культуры, храмах и просто в пригодных для работы помещениях. Объем большой — получены новые вводные, нужно менять оттенок маскировочных сетей на зимний вариант. Работа идет в каждом округе, и машины с грузом, помогающим нашим бойцам в бою и в быту, регулярно отправляются в зону СВО.

«Очень многое из отправляемых сегодня грузов собрали наши женщины для госпиталей, — рассказала председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. — Это перевязочные материалы, нательное белье. Все, что очень нужно сегодня нашим землякам». Отметим, поддержка раненых бойцов — одно из приоритетных направлений. Уточняются потребности, формируются грузы и вновь машины выезжают в путь. А медицинские центры в самой республике сразу подключаются к продолжению назначенного участникам СВО восстановительного лечения и реабилитации.

Наталья Николаева рассказала о сложном маршруте очередного гуманитарного каравана. Фото Максима Васильева
Алексей Богданов


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