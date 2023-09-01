Председатель Союза женщин Чувашии познакомилась с газетной «кухней» «СЧ»

«История легендарного печатного СМИ впечатляет…»

Давно в нашей редакции не было столь прекрасных и душевных гостей. Председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева показалась нам, сотрудникам газеты, необыкновенной и в то же время очень простой, искренней и понимающей. Всего после нескольких минут общения с ней кажется, что перед тобой не первая леди республики, а подруга, с которой ты знакома вечность…

В редакцию Наталья Алексеевна собиралась прийти давно, да все как-­то не получалось. И неудивительно, Союз женщин Чувашии сегодня находится на острие всех важных событий, и это не просто сообщество активисток, а крепко сплоченная команда, готовая реально действовать, помогать, вносить свой вклад в жизнь и процветание родной республики. И, конечно, деятельность Союза — это далеко не праздники и фестивали, а системная работа по поддержке женщин региона и их семей.

И потому разговор во время неформального общения с сотрудниками редакции в конференц-­зале затрагивал самые актуальные проблемы, в том числе и вопросы, касающиеся поддержки наших бойцов, участвующих в спецоперации. По мнению Натальи Николаевой, многие люди сегодня продолжают жить иллюзиями, что раз это их не коснулось, то ничего и не произошло, и жизнь идет своим чередом. А ребята на передовой в это время сражаются за наше общее будущее. И когда они возвращаются из того «жестокого мира» домой — туда, где, казалось бы, покой и безопасность, и люди живут, как ни в чем ни бывало, иногда происходят конфликты. Чтобы такого не было, важно не молчать, рассказывать, в том числе и на страницах газет, истории наших бойцов, тех, кто находится сейчас на линии фронта, помогать их родным и близким, сопровождать вернувшихся защитников Отечества, вовлекать их в патриотическое воспитание молодежи, проводить Уроки мужества с их участием. Это важно как для подрастающего поколения, так и для самих защитников Отечества и членов их семей.

Поговорили и о защите женщин, столкнувшихся с домашним насилием, и о том, как тяжело сегодня семьям преодолевать испытание долгой разлукой, когда, например, супруг отправляется в зону СВО или же просто работает вахтовым методом в другом регионе. Важно помнить о великом предназначении нашей женщины, которая испокон веков терпеливо и несмотря ни на что ждала с войны мужа, сыновей… — воодушевляла Наталья Алексеевна. И получала живой отклик со стороны журналистов.

«Было интересно пообщаться со вдумчивыми и опытными людьми, — поделилась она потом впечатлениями с подписчиками своего телеграм­-канала. — Значимо, что сотрудников газеты волнует все, что происходит в республике. Они стремятся найти темы для своих материалов, которые интересны читателям. Журналисты любят рассказывать об интересных людях, талантливых жителях и тружениках села. А это очень созвучно работе Союза женщин Чувашии. Значит, впереди у нас совместные проекты и интересное сотрудничество».

Побывала Наталья Николаева и в нашем ньюс­руме, техническом центре, познакомилась с газетной «кухней», заглянула в архив редакции, где бережно хранятся подшивки газет и «раритеты», связанные с деятельностью редакции, которая за свою 106­летнюю историю пережила немало великих потрясений и перемен.

«История легендарного печатного СМИ впечатляет. Эволюция газеты — это история страны и республики», — заметила Наталья Алексеевна. С интересом полистала гостья и особенный для себя номер «СЧ», вышедший в день ее рождения.

Пообщавшись с сотрудниками «СЧ», Наталья Николаева предложила редакции теснее работать над общими темами. Фото Валерия Панфилова