Более 40 тысяч жителей Чувашии старше 80 лет получают пенсию в повышенном размере

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Надбавку установят автоматически

Размер гарантированной государством части страховой пенсии (фиксированной выплаты), которая не зависит от стажа, размера зарплаты и величины страховых взносов, в 2024 году равен 8134,88 рубля. А двойной размер, выплачиваемый гражданам 80-летнего возраста и старше, — 16269,76 рубля, напоминает Отделение Социального фонда России по Чувашской Республике.
Чтобы получать повышенную пенсию при достижении 80 лет, обращаться с заявлениями не нужно. Отделение самостоятельно произведет перерасчет. В повышенном размере выплаты начнут приходить с месяца, следующего за днем рождения.
Повышенная выплата после 80 лет устанавливается получателям страховой пенсии по старости, кроме людей с инвалидностью первой группы, поскольку у них уже есть аналогичная надбавка к пенсии в связи с инвалидностью.
С 1 января 2025 года в связи с изменениями в законодательстве Отделение СФР по Чувашской Республике автоматически установит надбавки за уход к пенсиям граждан старше 80 лет, а также инвалидов I группы в размере 1200 рублей. Надбавка будет ежегодно индексироваться вместе с пенсией.

Опубликовано: 30 сентября 2024 г.


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