Живи, узор чувашский!

Под таким названием Чувашский национальный музей проводит Всероссийский конкурс для вышивальщиц. Тема этого года — «Мое приданое» (Ман?н тупра).

В числе организаторов конкурса — Фонд развития музея «Прокопий» и Союз женщин Чувашии. Они предложили мастерам создать отдельные предметы или целый комплекс вещей, которые традиционно входили в приданое невесты.

Одними из первых приступили к работе выпускницы Национальной школы чувашской вышивки. Например, мастер народных художественных промыслов Оксана Федорова вышивает наволочку для молодоженов. Впервые о том, что в чувашской традиции использовались двухместные подушки для молодоженов, она узнала на занятиях школы вышивки, изучала по книгам, а вживую увидела на выставке Российского этнографического музея в Чебоксарах в прошлом году. «До замужества вышивать я не умела и сейчас хочу наверстать упущенное. Но для такой серьезной работы нужен был и серьезный повод. Объявили конкурс — сразу взялась за дело, вышиваю шелком по домоткани. Лишь бы успеть», — сказала Оксана. Узор мастерица позаимствовала со старинного образца, немного его переосмыслила. Кстати, в 2023 году из десяти призеров конкурса «Живи, узор чувашский» пять были выпускниками Национальной школы чувашской вышивки.

Готовые работы организаторы ждут до 4 ноября в Музее чувашской вышивки (Чебоксары, улица К. Маркса, 32). Награждение победителей состоится в День чувашской вышивки — 26 ноября.

В Чувашском национальном музее отмечают, что в прошлом году учреждение культуры первым из региональных музеев европейской части страны и шестым среди краеведческих музеев России создало фонд целевого капитала (эндаумент) — Фонд развития Чувашского национального музея «Прокопий». За счет частных благотворительных пожертвований, в том числе от Фонда Владимира Потанина, целевой капитал превысил 11 млн рублей.

«Благодаря целевому капиталу мы можем планировать наши культурные проекты, обеспечивать их финансовую устойчивость в долгосрочной перспективе. На доход от эндаумента мы намерены дать вторую жизнь старинным вещам, системно поддерживать талантливых мастеров, развивать Национальную школу чувашской вышивки, пополнять музейную коллекцию вышивки, — рассказала директор фонда Татьяна Давыдова. — В 2024 году доход фонда от целевого капитала составил 1 млн 750 тыс. рублей. Часть этих средств мы направим на материальное поощрение победителей конкурса «Живи, узор чувашский!»