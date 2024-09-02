Нацпроекты осваиваются с отставанием

Цифровые платформы — в образование

Уровень освоения средств на национальные проекты в республике за январь — август текущего года составил около 48% к аналогичному прошлогоднему периоду. На 590 млн рублей сократились расходы на национальную экономику. Эти данные привел первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков на еженедельном совещании у Главы республики Олега Николаева.

ПОРУЧЕНИЕ.

В течение недели необходимо проанализировать ход мероприятий по освоению нацпроектов и подготовить четкий, внятный прогноз по устранению недоделок.

Как сообщил первый заместитель председателя республиканского правительства, доходы консолидированного бюджета в январе — августе составили 78 млрд рублей, расходы — почти 65 млрд. В республиканскую казну поступило 74 млрд рублей доходов и 56,6 млрд составили расходы. Отставание расходов в обоих бюджетах идет на 5% хуже, чем в том же прошлогоднем периоде. Хотя темп роста доходов достаточно неплохой — только собственные в консолидированном бюджете увеличились на 24,3%. Хорошо растут и налоговые поступления, но отмечается снижение безвозмездных доходов, только по субсидиям — на 1,3 млрд рублей.

Расходы консолидированного бюджета выросли на 4%, правда, это ниже прошлогодней динамики, когда тратилось на 18,6% больше. «Не сильно хорошая ситуация по нацпроектам — менее 50% уровень реализации средств на эти цели к уровню того же периода минувшего года, — сказал министр. — Есть проекты с неплохими показателями исполнения, в частности, «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика». В то же время «Экология» — 29,5%, «Туризм» — 35,9%, «Здравоохранение» — 38%».

Республиканский бюджет по расходам увеличился почти на 2 млрд рублей — плюс 3,6%. Основной рост — по направлению «Образование» за счет строительства новых объектов. Наблюдается снижение расходов на национальную экономику на 590 млн рублей. Выросли траты лишь в транспортной сфере на 382 млн — на приобретение автобусов, на связь и информатику — в части технического обеспечения исполнительных органов власти. А вот Дорожный фонд снизился на полтора миллиарда рублей.

Плановые назначения по инвестиционным расходам в этом году существенно выше, чем в прошлом: если было около 12 млрд рублей, то нынче — 16,7 млрд рублей. Но при этом на 15% снизилось кассовое исполнение расходов. Есть рост в образовании — на то же возведение школ, детсадов, но по остальным направлениям наблюдается спад. «Здесь, конечно, есть предмет для анализа и принятия мер», — сказал министр. Отмечено также снижение госдолга на 1,5 млрд рублей.

Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов доложил о предварительных итогах социально-экономического развития республики за январь — август. Промышленность выросла на 20%, в том числе обрабатывающие производства — на 22%. В два и более раз прибавил выпуск электронных и оптических изделий, мебели. Отгрузка товаров увеличилась на 37% к аналогичному периоду прошлого года. Тут в лидерах — Шумерля, Чебоксары, Канаш.

В АПК на 13% выросли объемы производства яиц, на 3% — молока. Индекс производства увеличился у 12 организаций отрасли. А вот строительство продолжает отставать — объем общих выполненных работ составил 73%. Введено жилья 95% от запланированного, в том числе индивидуальное строительство обеспечивает почти половину ввода. Инфляция в августе по отношению к декабрю 2023 года составила 4,9%. Более всего подорожали услуги — почти на 10%. Оборот розничной торговли — с ростом 10%.

Цифра 4,9% составила в Чувашии инфляция в августе по сравнению с декабрем 2023 года

В республике осуществляют свою деятельность 114 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса — рост на 25%. Насчитывается более 60 тыс. самозанятых.

«Фиксируем показатели, они вдохновляющие. Но освоение денежных средств, оформление выполненных работ, достижение целевых показателей оставляет желать лучшего», — отметил Глава Чувашии. В этой связи поручено проанализировать ход реализации всех мероприятий, посмотреть, где есть сбои и составить четкий прогноз их устранения.

ПОРУЧЕНИЕ.

Руководителям муниципалитетов необходимо знать и хорошо владеть ситуацией по запуску проектов для образовательных организаций с использованием цифровых платформ.

В республике реализуется шесть проектов для образовательных организаций с использованием цифровых платформ, доложил министр образования Дмитрий Захаров. Одним из самых впечатляющих является проект «Университетские субботы», предназначенный обеспечить школьникам доступ к углубленным занятиям. Преподаватели девяти вузов проводят открытые мастер-классы, семинары. Это помогает подготовиться к вступительным экзаменам.

«Будущее — через точки роста» — этот проект ориентирован на педагогов и повышение доступности качественного образования. В Чувашии работают в плане реализации проекта 217 центров образования. Ежемесячно проходят мастер-классы, обмен методиками. Третий проект — «Навигатор профильного образования», представляющий собой профильную платформу для онлайн-навигации для старшеклассников. В планах министерства — расширение функционала этого цифрового сервиса с учетом выбора дальнейшей траектории обучения.

Олег Николаев поинтересовался участием муниципалитетов в реализации проекта «Университетские субботы». Статистику министр обещал представить. «Это очень важно для руководителей округов — знать о ходе выполнения проектов, — сказал Глава региона. — А самое главное тут — работа школьных медиастудий, что позволит популяризировать проекты, сделать их прикладными».

ПОРУЧЕНИЕ.

Важно претворять в жизнь решения, принятые на международном форуме потребительской кооперации. Это касается многих министерств и ведомств республики.

Дмитрий Краснов поделился итогами Международного форума потребительской кооперации. «Он получился очень грандиозным», — такова была оценка. Основная цель форума — масштабное представление кооперации как социально ориентированной системы. Участники ознакомились с опытом потребкооперации Чувашии, оптово-логистическим центром, образовательными учреждениями. Прошли два ключевых мероприятия, в том числе молодежный форум. Обсуждались современные тенденции отрасли. Об этом велась речь на пленарном заседании «Кооперация как базовое условие развития территорий». Состоялась красочная ярмарка с концертной программой. За три дня на ней побывали более 6 тыс. человек.

Олег Николаев отметил, что много нового для форума было апробировано именно в Чувашии, и это сделало его масштабным, содержательным мероприятием. Удалось сформировать интересные подходы и идеи, сейчас важно претворять их в жизнь.

ПОРУЧЕНИЕ.

Нужно подтянуться для участия во всероссийском дне бега «Кросс нации» Цивильскому округу, городам Алатырь, Чебоксары. Нынешние цифры нельзя признать удовлетворительными.

Министр физической культуры и спорта Василий Петров доложил об итогах проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации». В нем приняли участие более 47 тыс. человек — на 4 тыс. больше, чем годом ранее. За последние пять лет увеличение в пять раз. В Канашском округе число участников вернулось к допандемийному уровню. В то же время у Алатыря, Чебоксар, Цивильского округа самое большое отставание, причем столица Чувашии отстала от Канаша. Глава республики поручил в следующем году наверстать упущенное.