В Национальной библиотеке состоялся клуб выходного дня «Всей семьей — в библиотеку»

Быть всегда вместе

В субботу, 21 сентября, для детей и взрослых были организованы творческие мастер-классы, турнир «Шахматная семья». В детской игровой комнате «Интеллектуариум» прошла увлекательная викторина. Пожалуй, центральным событием праздника стала презентация экспозиции «Семейные корни: чувашское наследие в дополненной реальности». Этот проект Национальной библиотеки реализован при поддержке гранта Главы Чувашской Республики.

Об экспозиции «СЧ» рассказывала в прошлом номере — впервые она была представлена зрителям на площадке модельной библиотеки в Янтиково. Чебоксарцы тоже смогли оценить оригинальность идеи. Напомним, проект включает 14 фотографий, у каждой — своя тема, среди них: «Чувашская свадьба», «Время героев», «Узоры матерей», «Край ста тысяч слов», «Человек славен трудом», «Я и есть Чувашия». При наведении экрана смартфона фото «оживает» — появляется видеоролик. Такое стало возможным благодаря специальному приложению.

В рамках клуба выходного дня состоялась встреча с одной из участниц проекта — семьей Устиновых из Козловского муниципального округа. Тема их фото — «Если счастлив я — счастлива моя семья». Папа Александр, мама Татьяна и дети: пятилетний Григорий и трехлетняя Вероника. Взрослые дали несколько советов по сохранению семейного очага: «Счастье нужно взращивать по крупицам», «Важна поддержка друг друга», «Все зависит от женщины», «Мама, как пуговица, на ней все держится — берегите своих мам».

Приятно было узнать, что Татьяна — наша коллега, сотрудница газеты «Знамя», а еще она поэт (творческий псевдоним — Тая Ёж). Супруг далек от поэзии, работает директором производства, но поддерживает все творческие начинания второй половинки, помогает издавать сборники стихов. Последний, «ЕжеВика», был презентован на субботней встрече в библиотеке.

На экспозиции «Семейные корни: чувашское наследие в дополненной реальности» фото Устиновых «превращается» в видеоклип, снятый на стихотворение Татьяны «Хороша Чувашия родная!». Съемки проходили в этнокомплексе «Ясна», в них приняли участие и глава семьи, и малыши.

— Стихотворение было опубликовано в интернете на сайте «Стихи.ру» и, как говорится, сразу же пошло в народ: его любят в детских садах и школах, — рассказала в интервью «СЧ» Татьяна Устинова. — Я увидела в социальных сетях несколько роликов, где ребята с вдохновением, от души читают мое произведение. Я плакала от счастья и умиления. И муж предложил снять клип, задействовать всю нашу семью.

Быть всегда вместе — вот, пожалуй, главный принцип Устиновых. Это проявляется и в любви к путешествиям по России, и в ведении хозяйства, где есть большой огород, а также гуси, утки, куры.

— Детки помогают по мере своих сил — поливают грядки маленькими лейками, кормят птиц. Куда старший — туда и младшая. В этом году пытались полоть грядки. Мы стараемся поддерживать интерес к труду, — сказала Татьяна.

Устиновы живут в доме, где, конечно, есть вся самая современная бытовая техника. Но и от старой доброй печки, которой пользовалась еще бабушка, они не отказались — готовят в ней по выходным. Это уже стало семейной традицией. По признанию Татьяны, пироги в печи получаются гораздо вкуснее, чем в духовке.