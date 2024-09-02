В Чувашии продолжается строительство комфортабельных домиков для отдыха на природе

В лесной тиши, но с удобствами

Глэмпинги возводят на территории баз отдыха в Алатырском, Чебоксарском, Козловском, Красноармейском, Канашском округах, а также в Заволжье. Ход работ постоянно мониторит специальная комиссия Минэкономразвития Чувашии. На днях специалисты с очередной проверкой побывали в глэмпинге «Аван» в поселке Сосновка за Волгой. Здесь уже принимают первых постояльцев.

Домики в модном стиле А-фрейм (в виде гигантского треугольника с панорамными окнами и террасой) начали сооружать в этом живописном месте на берегу Волги еще ранней весной. Из 21-го запланированного жилища уже готовы 17. Как написал в своем телеграм-канале руководитель регионального Минэкономразвития Дмитрий Краснов, еще два планируется сдать в октябре, другие два — в ноябре. Новое место отдыха появилось благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Уютные лесные «гостиницы» позволят отдыхающим насладиться природой со всеми удобствами. Причем, они будут работать круглый год. Так, каждый такой домик, рассчитанный на четверых гостей, оснащен всеми необходимыми благами цивилизации: тут есть и холодильник, и телевизор. Рядом оборудована мангальная зона, также на территории глэмпинга есть банный комплекс, игровые детские площадки, ресторан, можно взять в прокат сапы. В перспективе, как отмечают в Минэкономразвития, благоустроят причал для маломерных судов и пляжную зону.

Если в пяти муниципалитетах строительство еще идет, то глэмпинг «Оазис» в селе Стемасы в Алатырском округе уже полностью готов — гостей здесь начали принимать еще в начале лета. Место пользуется популярностью не только у жителей Чувашии, но и соседних регионов. На территории есть дом с террасой, три беседки, баня, зоны для игры в волейбол, лазертаг и детская площадка.

Всего в Чувашии, как рассказал Дмитрий Краснов, будут построены 154 некапитальных модульных дома на 214 номеров. На это в прошлом году республика получила государственную поддержку в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на сумму свыше 270 млн рублей. Еще более 700 млн вкладывают сами инвесторы.

В таком домике есть все для приятного отдыха, а разместиться в нем могут до четырех человек. Фото cap.ru