Новый нацпроект — новые задачи

Делегация Министерства природных ресурсов и экологии Чувашии приняла участие в форуме «Леса России», который проходил в Перми.

Одной из главных тем обсуждения стал федеральный проект «Сохранение лесов» нового национального проекта «Экологическое благополучие». «Он принципиально отличается от текущего, — отметил глава Рослесхоза Иван Советников. — В фокусе внимания — мероприятия по восстановлению лесов, в том числе, в лесопарковых зонах вокруг городов и промышленных центров. Для улучшения качества создаваемых культур мы предусмотрели дополнительное финансирование на развитие объектов лесного семеноводства, создание и модернизацию питомников и уходы за лесными культурами».

Глава Рослесхоза напомнил, что по решению Президента России со следующего года на увеличение зарплаты работникам лесной отрасли будет дополнительно направлено 24 млрд рублей в течение шести лет. Финансирование обновленного проекта «Сохранение лесов» на 2025-2030 годы будет увеличено с 41,1 до 71,1 млрд рублей.

Также стало известно, что с 1 января 2025 года в России заработает ФГИС Лесного комплекса, а государственный лесной реестр будет вестись в новом формате — электронно. Сейчас уже в двадцати регионах лесные госуслуги можно получить через эту систему.

Специалисты обсудили вопросы финансирования лесного хозяйства, охраны лесов от огня, лесовосстановления. Другая актуальная тема — развитие лесного комплекса в условиях санкций. Были подняты проблемы экологии, влияния климатических изменений на состояние лесов.

Представители регионов также поделились успешными практиками, в том числе по применению беспилотных летательных аппаратов в лесном хозяйстве. Кроме того, в рамках форума прошел IX чемпионат России «Лесоруб-2024», где за звание лучшего боролись представители 21 региона и команда из Республики Беларусь.

В одном из прошлых номеров «СЧ» подробно рассказала о положении дел в лесной отрасли республики. Нынешний год в Чувашии проходит под знаком экологической культуры и бережного природопользования, и внимание вопросам охраны, защиты и воспроизводству лесов уделяется серьезное. В частности, в 2024 году работы по лесовосстановлению и лесоразведению проведены на площади 673 гектара. Компенсационное лесовосстановление — на площади 880 гектаров. Просроченных обязательств по этим направлениям в регионе нет.

«Говоря о цифровизации отрасли, хочется отметить, что в республике уже переведены в электронный формат социально значимые государственные услуги в сфере лесного хозяйства. За 2024 год оказано свыше восьми тысяч лесных услуг в электронном виде», — заявил руководитель Минприроды Чувашии Эмир Бедертдинов.