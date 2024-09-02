Министерство культуры РФ совместно с Фондом кино проводит благотворительную акцию «СВОи в кино»

Культпоход для всей семьи

Участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий из числа участников СВО, а также членами их семей предоставляется возможность безвозмездного посещения кинозалов, входящих в программу «Фонд кинопрокат».

Министерство труда и социальной защиты Чувашии обращает внимание на то, что в рамках акции можно бесплатно посмотреть только отечественные фильмы со второй недели проката. Квота на сеанс – не более пяти билетов на один показ при наличии свободных мест. Акция не действует в праздничные дни. Актуальный список фильмов рекомендовано уточнять в кассах кинотеатров.

По данным Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии, в акции участвуют 11 муниципальных кинозалов, остальные присоединятся в ближайшее время. «СВОи в кино» продлится до конца года.