Всероссийский слет студенческих поисковых отрядов пройдет в Чебоксарах

Форум исторического наследия

С 26 по 29 сентября в столице Чувашии ожидают около двухсот участников форума — активистов Поискового движения России, представителей студенческих патриотических клубов, молодых ученых и сотрудников образовательных организаций, в том числе историков, археологов, занимающихся поисковой деятельностью и ведущих работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Проведение мероприятия поддержало более 40 регионов, ожидается приезд спикеров для проведения исторических, образовательных и культурных программ.

Ключевой целью слета организаторы — Роспатриотцентр при содействии правительства Чувашии — считают создание условий для вовлечения студенческого поискового сообщества в существующие практики освещения исторических событий о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, 80-летие Победы в которой будет отмечаться в следующем году.

Форум будет проходить на территории гостиницы «Россия». Основная часть образовательной программы состоится на базе Национальной библиотеки.

По итогам работы форума будут разработаны методы организации интерактивных проектов по вовлечению студенческой молодежи в поисковую деятельность.

Филипп Афанасьев