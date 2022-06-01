Вкусный фестиваль Чувашпотребсоюза

Чувашская кухня — как визитная карточка республики.

Праздник для истинных гурманов состоялся на прошлой неделе в Комсомольском районе. Во всей красе была представлена национальная кухня на первом этапе Республиканского фестиваля чувашской кухни потребительской кооперации республики «Вкусы Чувашии».

Гостеприимная земля Комсомольского района

Палитра вкусов Чувашии удивительна, разнообразна, формировалась веками и хранит в себе национальные традиции. У чувашского народа богатая и многогранная кухня, имеющая свои характерные черты. Хуран кукли, какай шӳрпи, шăртан, хуплу, çăкăр, чăкăт — традиционные чувашские блюда, ставшие известными не только в республике, но и за ее пределами.

Именно фестиваль чувашской кухни призван познакомить людей с утонченными вкусами и блюдами нашего края. Но фестиваль — не просто выставка национальных блюд. Он включает в себя и конкурсную основу, и дефиле национальных костюмов «Бабушкин сундук», и мастер-классы по приготовлению блюд хуран кукли и какай шӳрпи. Для хорошего настроения — зажигательные выступления народного ансамбля «Çăлкуç», эстрадного ансамбля «Сеспель» и артистов Комсомольского района.

Председатель совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов напомнил, что «Вкусы Чувашии» впервые провели в прошлом году здесь же, в Комсомольском районе. Поэтому особо отметил гостеприимную комсомольскую землю. И уже тогда и организаторы, и участники, пришли к выводу — красоту, мастерство, великолепие чувашской кухни должны увидеть и попробовать как можно больше людей. «Чувашский народ всегда гостеприимен и хлебосолен. Зайди в гости на часок, и не выберешься из-за стола — так говорили о чувашах. Чувашская кухня очень проста в изготовлении, готовится из доступных продуктов, но в то же время очень вкусная и полезная», — отметил Валерий Павлов.

Культура питания со временем меняется, сегодня мы потребляем все больше так называемого фастфуда. Поэтому Чувашский потребительский союз ратует за популяризацию национальной кухни и традиций, за что им, конечно, отдельное спасибо. Быть современным — хорошо. Но ничего страшного нет в том, чтобы знать вкус национальных блюд и всячески поддерживать традицию и культуру их приготовления для будущих поколений.

«Свое, чувашское, родное, лучшее!» — эти слова заместителя председателя чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Нины Глотовой можно смело использовать в качестве девиза фестиваля. Посудите сами — наша плодородная земля дарит обильный урожай, развито животноводство и все, что с ним связано, наш народ любит работать и умеет отдыхать. А какой отдых без вкусной трапезы из продуктов собственного производства и характерного национального антуража. Вот и получается, что фестиваль — гимн во славу Чувашии.

И в целом это не расходится со словами главы Комсомольского района Ремиса Мансурова об уникальности каждого народа России, и, соответственно, их кухни тоже. «Комсомольский район — многонациональный. У нас соседствуют татары, русские и чуваши, и мы ходим друг к другу в гости. И татарские блюда, и чувашские, и русские не хочется даже разделять. Все хороши по своему», — сказал Ремис Мансуров.

Дословно ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «У нас большие планы по развитию внутреннего туризма. Важная роль в этом принадлежит общественному питанию республики. Большой вклад в продвижение национальной кухни вносят организации Чувашпотребсоюза. Фестиваль национальной кухни охватывает все районы республики и способствует сохранению кулинарного наследия как нашего исторического багажа, развитию гастротуризма в Чувашии. Через национальную кухню мы приобщаем наших гостей к культуре народа, его традициям, обычаям».

Угощайтесь, гости дорогие!

…Среди присутствующих на празднике гостей выделялся импозантный мужчина. От других его отличал высокий, бросающийся в глаза издалека поварской колпак. Но даже форменный головной убор не шел ни в какое сравнение с тем, что можно было увидеть, приблизившись к нему — его грудь украшала широкая красная лента с медалями и значками.

Задержимся на этом господине подольше. Николай Уездный — председатель Ассоциации кулинаров Чувашии, заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики, заслуженный работник торговли Российской Федерации, судья Всемирной Ассоциации сообществ Шеф-поваров, кандидат технических наук. «Я много и часто ездил в другие страны. Так вот, чувашскую кухню готовят в Азербайджане, Казахстане, в Израиле и в других странах», — не без гордости рассказывает Николай Уездный.

Свое призвание он видит не только в поварском деле, но и в пропаганде чувашской кухни. Например, Николай Уездный проводил мастер-классы по приготовлению наших национальных блюд ребятам из детских садов Якутска. Теперь даже дети из далекой Республики Саха приобщились не только к вкусу чувашской еды, но и запросто смогут ее приготовить, с помощью родителей, конечно. Не удивлюсь, если делают они это очень часто.

Закономерно, что именитый шеф-повар попал в число членов жюри, среди которых представители Минэкономразвития республики, Союза женщин Чувашии, Центра развития туризма. Им предстояло оценить мастерство предприятий и организаций Чувашпотребсоюза и назвать лучших. Но сделать это было не так просто. Вообще, все это действо напоминало больше кулинарный квест, а не конкурс-выставку национальной кухни.

Широкая площадь из брусчатки в центральном парке села Комсомольское была «застроена» гостеприимными шатрами с накрытыми столами, которые приманивали к себе внимание не только ароматами, но и своим убранством. Членов жюри каждый шатер пытался очаровать уже на этапе приветствия — песнями, танцами и добрыми словами. Все как один в нарядных чувашских костюмах. Некоторые шатры использовали особый козырь — баяниста. А уж про столы, ломящиеся от аппетитных яств, и говорить нечего. Тут тебе и печеная колбаса тултармаш, и запеченная рулька по-чувашски на пиве, и кисломолочный напиток уйран, и национальная ватрушка пӳремеч, и национальный деликатес шăртан из мяса баранины и многое другое. До чего же аппетитно!

Но особый шик — внешний вид блюд. Туфельки из мяса, пирожки в виде рыбок (и скорее всего с соответствующим вкусом), кукăль (пирог) с изображением космонавта Андрияна Николаева и просветителя Ивана Яковлева или хлебный стенд, на котором красовалась приготовленная из теста лошадка с повозкой (ну как такую красоту можно съесть?). Сложно представить, сколько длился этап приготовления — от идеи до ее воплощения. Заместитель председателя Государственного совета республики Ольга Петрова и депутат Петр Краснов сошлись во мнении, что каждое приготовленное блюдо — произведение искусства.

Встречают по одежке

Пока жюри и все желающие «осаждали» райповские шатры, главная сцена парка не отпускала своего зрителя. Мужчины и женщины в старинных чувашских домотканых одеждах показали, как выглядел в быту рядовой деревенский житель Чувашии. Для пущей образности использовалась нехитрая хозяйственная утварь, например, коромысло с ведрами. Надеюсь все же, что ведра были пусты. Парад национальных костюмов «Бабушкин сундук» организовало районное отделение Союза женщин Чувашии.

С учетом этого показа, число людей в оригинальной чувашской одежде на фестивале было равным числу одетых «по-современному», а может, их было даже больше. Если бы не ш?ртан, то фестиваль оставил бы послевкусие, наподобие Венецианского карнавала, когда современная одежда выглядит уныло и скучно в сравнении с ярким разнообразием головных уборов, платьев и костюмов, с броским чувашским орнаментом.

Но не будем забывать, что фестиваль «Вкусы Чувашии» ориентирован, прежде всего, на еду. Например, хуран кукли. Мастер-класс по приготовлению чувашского варианта вареника провели для самых маленьких поварят и для членов Союза женщин Чувашии. Отличительной особенностью было то, что форма блюда в итоге должна была напоминать маленький мешочек, а не классический вареник.

В качестве начинки берутся следующие ингредиенты — творог, зеленый лук, жареный на сливочном масле репчатый лук, сметана для нежности, соль, перец, и чтобы все хорошо перемешалось — сырое яйцо. Начинку выкладываем в центр раскатанного теста. Одной рукой подаем края теста кверху, другой принимаем и защипываем, закрываем и слегка скручиваем «узел» мешочка. Ну вот, можно сказать, вы тоже прошли мастер-класс.

Вы бы видели радостные лица детишек, усердно работающих с тестом, когда у них получался готовый продукт — вареник в виде мешочка. В глазах каждого второго читалось — вот вырасту, стану поваром! Полезный совет: если ваш ребенок непоседа и его активность перестает быть безобидной — предложите ему приготовить хуран кукли. Вы удивитесь его усидчивости и концентрации, и скорее всего, откроете в нем новый талант.

Директор чувашского регионального филиала «Россельхозбанк» Ирина Письменская не скрывала своего радостного удивления от всего происходящего. Хотя она давно знает, что Чувашпотребсоюз умеет устраивать праздники. С ними не просто интересно, считает она, с ними всегда учишься чему-то новому, развиваешься, у них много разных увлекательных идей.

Борьба есть борьба

«Конечно, очень трудно было решить, кому же вручить Гран-при, кому первое, второе, третье места. Все было интересно, вкусно, выше всяких похвал, но… борьба есть борьба. У каждого была своя изюминка. Каждое блюдо где-то было приготовлено на высоком уровне, а где-то с небольшим минусом. Несмотря на компетентное жюри, сделать выбор было все же сложно», — поделился своими мыслями опытный шеф-повар Николай Уездный.

И все же выбор сделан. По результатам конкурса Гран-при фестиваля присуждено Ибресинскому райпо. Честно говоря, ибресинцы оказались большими мастерами в передаче аутентичной атмосферы. Созданный ими интерьер чувашской избы ничем не отличался от настоящего. Окна с занавесками, на подоконнике цветы, «красный угол» с иконами, настенные часы-ходики, печь, колыбель, подвешенная к потолку, большой сундук — детализация потрясающая. Плюс к этому накрытый стол и ритуал встречи гостей. Тот случай, когда пришел в гости, а уходить не хочется…

Подача блюд под таким «соусом» — настоящий рай и для туристов. Руководитель Центра развития туризма Анна Казанцева считает, что ни одна туристическая программа не может быть проведена без гастрономической составляющей. «Потому что, когда к нам приезжают гости со всего мира, они хотят увидеть не только чувашскую культуру, фольклор, но и хотят попробовать чувашскую кухню, с ее деликатесами и напитками. Поэтому для приезжающих в нашу республику гостей очень важно представить достойную национальную кухню», — отметила Анна Казанцева.

Ну, а по остальным участникам расклад следующий. Первое место — Октябрьское райпо, второе — Канашское райпо и ПО «Янтиковский кооператив», третье — Комсомольское райпо и Шемуршинский коопторг, который также признан победителем в номинации «За сохранение национальных традиций». В целом никто не остался без внимания жюри — не считая победителей, каждый участник отличился в определенной номинации.

Стоит отметить, что критический взгляд жюри был нацелен не только на внешний вид и качество приготовленных чувашских блюд, но и на важный традиционный элемент — гостеприимство. Это не просто символ отношений между людьми, это один из столпов, на котором держится чувашский народ. И фестиваль показал, что мы не утратили магию хлебосольства.