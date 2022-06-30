2 июля — Международный день кооперативов

Уважаемые работники и ветераны потребительской кооперации!

Поздравляю вас с Международным днем кооперативов!

Предприятия и организации потребительской кооперации играют важную роль в развитии сельских территорий, бесперебойном обеспечении жителей товарами и услугами, натуральной, качественной продукцией собственного производства, развитии личных подсобных хозяйств.

Более двух десятков лет кооператоры республики радуют нас достижениями, являясь одним из лидеров региональных потребсоюзов системы Центросоюза России.

Сохраняя многолетние традиции, вы успешно внедряете цифровые технологии, современные методы управления, что позволяет вам успешно развиваться, создавать новые рабочие места.

Выражаю благодарность всем, кто посвятил себя кооперации и искренне предан своему делу!

Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики

Олег Николаев

Уважаемые коллеги, ветераны, пайщики потребительской кооперации!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — 100-м Международным днем кооперативов!

Кооперативное движение основано на вечных общечеловеческих ценностях: взаимопомощь, взаимная ответственность, единство и солидарность. Именно с этим связаны стойкость и жизнеспособность потребительской кооперации, которые доказаны самой жизнью.

В этот праздничный день выражаем самые теплые слова признательности и благодарности за ваш добросовестный, самоотверженный труд.

Желаем всем кооператорам взаимовыгодного сотрудничества в решении общих задач кооперативного движения в улучшении условий жизни и труда сельских жителей, единства и успехов в большой и созидательной работе на благо потребительской кооперации.

Всего вам доброго, дорогие коллеги, крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и добра.

Совет и правление Чувашпотребсоюза