«Зеленое золото» высшей пробы

Регистрация хмеля-сырца как органического продукта проведена учеными Чувашского аграрного университета совместно с Роскачеством. Полученный сертификат удостоверяет, что производство хмеля соответствует положенным требованиям ГОСТа.

Речь идет о сорте хмеля «Подвязный», выращенного в Центре компетенций «Чувашия — центр производства хмеля» при аграрном университете. Как отметил Глава республики Олег Николаев, органическая продукция выращивается без использования химических удобрений, пестицидов и ГМО и отличается высоким качеством. Получение сертификата позволит расширить рынки сбыта хмеля из Чувашии, в том числе — за рубеж.

По оценке ректора университета Андрея Макушева, сертификация органического хмеля — это не только важный шаг для вуза, но и значимый вклад в развитие агропромышленного комплекса региона. Этот проект послужит примером для дальнейших исследований и внедрения современных технологий в сельском хозяйстве. Выращивание органической продукции позволит улучшить качество местных товаров и поддерживать экологические стандарты, которые становятся все более актуальными в современном мире.