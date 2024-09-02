В Чувашии впервые начнет работу Международный форум потребительской кооперации

«Вкусные истории» и не только

Среди участников — представители Международного кооперативного альянса, делегации дружественных стран и объединений из регионов России. Планируются мероприятия в рамках деловой, выставочной, молодежной и социальной программ. В частности, состоится пленарное заседание на тему «Международная кооперация: глобальные вызовы с кооперативными организациями стран БРИКС». Представители 45 трудовых династий заложат липовую аллею «Преемственность поколений».

Завтра на Красной площади в Чебоксарах откроется гастрономический фестиваль «Вкусные истории», пройдут ярмарка-дегустация, выставка изделий народных промыслов от Камчатки до Калининграда, мастер-классы и иммерсивные представления. Также запланировано подписание плана реализации соглашения между Центросоюзом и Белкоопсоюзом (Беларусь), соглашения о сотрудничестве между Чувашпотребсоюзом и Гомельским ОПО.