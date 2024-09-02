Журналисты «СЧ» оказали содействие сотрудникам Росгвардии

К ежедневно поступающим сообщениям от жителей республики о тех или иных инцидентах в редакции уже привыкли. Но в этот раз привычный режим работы нарушил сигнал об обнаружении взрывоопасных предметов — предположительно, мин.

Опасные артефакты в Заволжье случайно нашел ветеран МВД Игорь Гарин. Он сразу принял меры, чтобы не допустить к ним посторонних. Журналисты немедленно связались с дежурной частью отряда особого назначения «Сувар», помогли взрывотехникам добраться до места, где их ожидала опасная находка. Также была вызвана следственно-оперативная группа МВД по Чувашии.

Взрывотехник подтвердил: обнаружены три 82-мм минометные мины со значительными следами коррозии, но без средств инициирования и исполнительных механизмов. Предметы обследовал кинолог ОМОН «Сувар» — его собака своим сигнальным поведением обозначила наличие взрывчатого вещества. Найденные мины, не представляющие опасности для транспортировки и хранения, передали сотрудникам следственно-оперативной группы МВД по Чувашской Республике.

КСТАТИ

Управление Росгвардии по Чувашской Республике обращает внимание граждан на важность немедленного сообщения в правоохранительные органы при обнаружении подозрительных предметов. При этом строго запрещается производить любые манипуляции с такими находками: осматривать, трогать, поднимать или переносить их.