Над экспозицией Чувашии на ВДНХ трудилась большая и дружная команда

Мы и есть Чувашия

В Чувашии подвели итоги работы на Международной выставке-форуме «Россия», что проходила с ноября 2023-го по июль 2024 года на ВДНХ в Москве. По результатам голосования посетителей в различных номинациях наш стенд вошел в четверку самых популярных и получил четыре награды. Но главное — республику заметили и запомнили. И не только потому, что экспозиция была одной из самых ярких и гостеприимных площадок на ВДНХ. Как сказала в одном из интервью председатель регионального Союза женщин Наталья Николаева, в самом масштабном выставочном проекте страны Чувашия взяла своей душевностью.

Подошли к процессу с душой

Наш успех на выставке «Россия» — результат труда большой и слаженной команды, подчеркнул Глава Чувашии, вручая награды тем, кто ежедневно работал на форуме, организовывал и проводил мероприятия и на протяжении девяти месяцев поддерживал живой интерес к стенду региона как посетителей, так и всех жителей республики, внимательно следивших за событиями на форуме. По словам Олега Николаева, изначально ставилась задача «зарядить людей эмоциями и побудить их посетить республику», и, несмотря на все сложности, она была успешно решена.

«На выставке мы продемонстрировали всем россиянам достижения региона, свою самобытность, уникальный культурный код, силу духа и единство. И подошли к этому процессу с душой, любовью к своей малой и большой родине», — отметил Олег Алексеевич. И добавил — благодаря тому, что каждый на своем месте старался внести свою лепту в организацию экспозиции, и получены весомые награды. Приятно также, что наша «Вышитая карта России» стала одним из главных арт-объектов ВДНХ, а песня-презентация республики «Я и есть Чувашия» покорила сердца земляков и многих гостей выставки.

Очаровал посетителей и День Чувашии, что прошел 1 декабря 2023 года. Его украшением была самая настоящая чувашская свадьба, проведенная по всем народным канонам и обычаям. Незабываемые эмоции подарил и Всечувашский Акатуй: национальная речь, народные песни и танцы объединили рекордные 165 тыс. человек.

Напомнил Олег Николаев и о том, что сейчас идет работа над сохранением наследия выставки (как уже писала «СЧ, в Чебоксарах создается филиал Национального центра «Россия»). «Будем делать все, чтобы она продолжала жить и люди гордились своей республикой и страной», — сказал руководитель региона.

А в благодарность всем тем, кто приложил усилия, чтобы выставка получилась незабываемой и насыщенной, создан документальный фильм. Его автор — разработчик выставочного проекта Чувашии на ВДНХ, наш коллега, журналист и режиссер Артем Чубуков. Вместе с командой единомышленников он собрал самые яркие кадры и интервью-признания тех, кто стоял у руля грандиозного события, был организатором действа, проходившего на площадке нашей республики.

Многие из героев фильма во время подведения итогов выставки отмечены государственными наградами. Среди них — заместитель председателя Кабинета министров региона, полпред Чувашии при Президенте России Алексей Ладыков, удостоенный ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». На него легла основная нагрузка по организации экспозиции.

Такой же чести удостоены еще два вице-премьера Чувашии — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов и руководитель Минздрава Владимир Степанов. Напомним, возглавляемые ими ведомства, как и другие министерства, проводили на выставке тематические недели, насыщенные презентациями, мастер-классами, викторинами, розыгрышами призов и прочими активностями.

Почетную грамоту Чувашской Республики за вклад в укрепление института семьи и общественную деятельность получила идейный вдохновитель экспозиции, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. Огромную лепту в освещение выставки внесли и средства массовой информации — газеты, телерадиокомпании, информагентства, в адрес которых также прозвучали слова благодарности. Признательны организаторы экспозиции и муниципалитетам. Самыми интересными на стенде Чувашии стали тематические дни Ядринского и Вурнарского округов, Чебоксар и Новочебоксарска. И об их участии тоже рассказывает презентованный фильм…

КСТАТИ Увидеть фильм, посвященный выставке, можно в открытом доступе на страничке Олега Николаева в ВКонтакте.

Примерили тухью, прочувствовали аромат хмеля

По мнению Главы Чувашии, главное в этой кинолетописи — эмоции, которые навсегда останутся в наших сердцах. О «чувственной» составляющей проекта рассказывают герои сюжета. Так, Наталья Николаева поведала, почему именно тухья стала символом площадки республики. По ее словам, с самого начала было понимание, что нужно сделать акцент на традициях. «Но хотелось также выразить, что Чувашия — младшая сестра России, показать мягкость, женственность и при этом внутреннюю состоятельность региона», — подчеркнула Наталья Алексеевна. Так родилось красивое дизайнерское решение в виде шестиметровой тухьи.

Как рассказал Алексей Ладыков, изначально проект тухьи был перенасыщен видеоэкранами, которые скрывали красоту и детализацию основного арт-объекта, собранного, между прочим, вручную. «Мы пришли к общему мнению, что посетители от этого быстро устанут, так как мониторами были заставлены площадки других регионов», — заметил Алексей Ладыков.

И вправду на площадке Чувашии можно было не только виртуально прогуляться по примечательным местам столицы республики, пообщаться с цифровыми копиями национальных героев, но и буквально «ощутить» республику — примерить тухью и национальные одежды, прочувствовать аромат хмеля, попробовать свои силы в чувашской вышивке, получить в подарок памятную открытку. А именно такие моменты больше всего и запоминаются…

Особой гордостью выставки стала Вышитая карта России, созданная по инициативе Чувашии. «Мы сразу предложили организаторам выставки-форума использовать этот шедевр как символ единства страны и многообразия народов, культур и традиций. Предоставили книги, видеоматериалы. И наше предложение было принято, потому что в этот проект невозможно не влюбиться, особенно если видишь его в оригинале», — рассказала министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

Тот же подход был использован и во время презентации республики 1 декабря 2023 года, организаторы попытались показать регион не на экране, а «в оригинале» — с живыми традициями, музыкой и танцами, реальными встречами с обсуждением деловых вопросов.

«На День Чувашии мы приглашали всех земляков, транслировали со всех экранов, что Чувашия будет гулять на ВДНХ. Собралось так много народу, что люди еле проходили», — напомнил об одном из самых душевных моментов выставки — Дне Чувашии — Алексей Ладыков. Как потом отметила дирекция выставки, именно Чувашия 1 декабря наиболее масштабно и массово представила регион.

Конечно, многие участники выставки подготовили свои экспозиции, вложив в них огромные деньги, закрепили за стендом три-четыре человека, которые встречали гостей, раздавали сувениры. Но на том их работа и заканчивалась. Чувашия же пошла по сложному пути — за время работы выставки она попыталась наполнить свою площадку разным содержанием с помощью министерств и муниципалитетов: каждый вышел со своей культурной и деловой программой, успехами, особенностями.

Апофеозом участия республики в выставке стал Всечувашский Акатуй. «Если 1 декабря мы представляли регион в рамках 75-го павильона, то во время «свадьбы земли и плуга» охватили все значимые места ВДНХ и объединили земляков на центральной площадке страны», — сказал Ладыков. Казалось, что вся Москва говорит и поет на чувашском языке. Более того, земляки объединили силы, чтобы помочь участникам СВО.

«Нельзя строить будущее, если ты нетвердо опираешься на свои исторические корни. В этом наша объединяющая сила. В трудное для страны время на первый план выходит взаимовыручка, поддержка наших ребят, которые защищают страну. На ВДНХ мы почувствовали, что мы не одни, что мы все вместе с нашей великой страной», — поделилась мнением депутат Госдумы Алла Салаева.

Ради этой цели и мобилизовалась вся команда. И, как сказал Глава республики, результаты этой работы заслуживают восхищения и навсегда останутся в нашей памяти.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

За девять месяцев работы на ВДНХ на площадке Чувашии

12 отраслей и 10 муниципалитетов представили свои достижения;

300 тыс. сувениров подарено гостям;

свыше 1 млн просмотров собрал клип на песню Августы Уляндиной «Я и есть Чувашия», которая стала еще одним узнаваемым «брендом» республики;

проведено 1070 интерактивных мероприятий, лекций и мастер-классов;

100 туристических путевок в Чувашию разыграны во время викторин.

Все это стало возможным благодаря работе огромной команды из 2500 человек, подчеркивают организаторы. В их числе сотрудники администраций муниципальных округов, министерств, общественных организаций, Союза женщин Чувашии, а также депутаты Государственной Думы.