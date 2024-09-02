Четыре жителя Чувашии стали лауреатами III Народной премии «Время героев»

По призванию и зову сердца

Награждение состоялось в минувшую субботу в Саранске. В церемонии принял участие Глава Мордовии Артем Здунов. Так, «Героем по призванию» признан сотрудник МЧС России Сергей Аршинов. Сергей Сорокин стал «Героем социального предпринимательства», Елена Хорькова оказалась лучшей в номинации «Герои исполнительского искусства», а Надежда Цветкова победила в номинации «Герои по зову сердца». Всего определили лауреатов в 25 номинациях. Как сообщают ленты информагентств, Народная премия «Время героев» проходит в Мордовии уже в третий раз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В этом году она впервые стала межрегиональной — к ней присоединились Чувашия, Нижегородская, Ульяновская и Пензенская области. Из пяти регионов на премию было выдвинуто 2,5 тыс. номинантов. Сначала шло народное голосование, затем эксперты составили шорт-лист финалистов — лидеров народного голосования в своих регионах.