Хмелеводство и туризм в Чувашии обсудили на федеральном уровне

Ожидаемый эффект — сотни новых рабочих мест и миллиардные инвестиции

В среду, 11 сентября, Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи совещание с членами Правительства. Главная тема — индивидуальные программы развития регионов.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников в своем докладе отметил, что Чувашия — основной регион в стране, где выращивается хмель, который в настоящее время полностью практически импортируется. «В Чувашии по вашему поручению поддержим развитие хмелеводства», — заявил министр и уточнил, что будут профинансированы закладка новых хмельников, закупка спецтехники и оборудования.

Как сообщил в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев, в республике на указанные цели по программе до 2030 года будет направлено почти 1,8 млрд рублей. «Всего для развития хмелеводства в ближайшие пять лет планируем привлечь более девяти миллиардов рублей инвестиций. Поставлена задача к этому сроку в разы увеличить и довести площади хмеля до двух тысяч гектаров», — подчеркнул руководитель региона.

Сегодня пивовары страны потребляют около пяти тысяч тонн хмеля ежегодно. Олег Николаев поставил перед хмелеводами Чувашии задачу не просто выращивать и перерабатывать «зеленое золото», а стать центром компетенций в этой сфере. Это важно и для того, чтобы российские предприятия не зависели от импорта сырья, и для обеспечения технологического суверенитета страны.

На совещании Максим Решетников уделил внимание и индустрии гостеприимства: «Для Чувашии и Марий Эл это, прежде всего, речной туризм. Поэтому регионы вышли с инициативой построить причальные стенки и благоустроить прибрежные территории для дальнейшего развития туризма». Согласно индивидуальной программе развития региона, в рамках национального туристического маршрута «Великий Волжский путь» предусматривается строительство причальных стенок и благоустройство прибрежной территории в городах Мариинский Посад и Козловка.

Отдельное направление программы — создание условий для реализации инвестиционных проектов в обрабатывающих производствах. Задача — достижение технологического суверенитета. Планируется субсидирование расходов предприятий на погашение льготных займов на проектирование, экспертизу проектной документации, строительство, реконструкцию, капремонт и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также приобретение нового оборудования. Особые условия будут создаваться для резидентов индустриальных парков, частных технопарков, ОЭЗ «Новочебоксарск», участников промышленных кластеров, а также инвестиционных проектов, отвечающих критериям проектов устойчивого развития.

«Все мероприятия индивидуальной программы ориентированы на обеспечение устойчивого развития экономики. Мультипликативный эффект выразится в росте валового регионального продукта. В результате планируется создание свыше 850, в том числе 605 высокопроизводительных, рабочих мест, привлечение более 13 млрд рублей внебюджетных инвестиций», — подчеркнул Глава Чувашии.

Кстати

По информации Минсельхоза Чувашии, в этом году в республике заработают Стратегия развития агропромышленного комплекса на период до 2030 года и региональный проект «Развитие производства хмеля». Их синхронизировали с индивидуальной программой развития Чувашской Республики, которая предусматривает гранты для хозяйств и поддержку науки. Реализация мероприятий планируется как на базе десяти действующих хмелеводческих хозяйств, так и за счет привлечения в отрасль новых инвесторов.

Филипп Афанасьев