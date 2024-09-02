Чувашия готовится принять Всероссийский конкурс оперных певцов «Голоса над Волгой»

Зажечь новые звезды

Свыше сотни заявок из Петрозаводска и Красноярска, Белгорода и Барнаула, Челябинска и других городов страны. Напряженные дни просмотра видеозаписей и тщательного отбора. В результате в Чебоксары приглашены около шестидесяти участников из музыкальных театров, филармоний, хоров, ансамблей и консерваторий России, а также Китая и Беларуси. Все это — Второй открытый Всероссийский конкурс оперных певцов «Голоса над Волгой», который пройдет в столице Чувашии с 25 по 30 сентября.

Грандиозное музыкальное состязание проводит Союз театральных деятелей Чувашии при поддержке Министерства культуры республики и Союза театральных деятелей России. Судя по обширной географии участников, основная ставка сделана на регионы. Как показывает практика, Москвой и Санкт-Петербургом общий культурный потенциал не ограничивается, и мы даже представить себе не можем, сколькими талантами богата Россия. Например, в позапрошлом году, когда конкурс проходил впервые, дипломы, статуэтки и денежные сертификаты «уехали» в Новосибирск и Саратов, Казань и Нижний Новгород.

Как распределятся баллы на этот раз, узнаем совсем скоро. Ну а лучшие из лучших получат возможность спеть в праздничном Гала-концерте на сцене Чувашского театра оперы и балета «Волга Опера».

СЕРГЕЙ ПАВЛОВ,

председатель Союза театральных деятелей Чувашии:

«Конкурс проводится с целью сохранения российского и мирового музыкального наследия, развития вокального мастерства и интеграции всех регионов России в единое культурное пространство. Приоритетная задача проекта — выявление наиболее талантливых исполнителей в области академического пения, в равной степени хорошо владеющих голосом, сценической речью и актерским мастерством, стимулирование их творческой и профессиональной активности. Ведь даже те, кто не пройдет в финал, получат советы наставников и вернутся на родные сцены эмоционально обогащенными, а значит, сделают еще один шаг к музыкальному Олимпу».

ОЛЬГА КОРАБЛИНА,

заведующая кабинетом музыкальных театров Союза театральных деятелей России:

«Любой вокальный конкурс несет в себе объединяющую функцию, поскольку ничто не может так сплотить народы, республики и области нашей многонациональной страны, как пение. Именно голос есть уникальный инструмент человеческой души, способный наиболее полно передать черты национального характера, особенности мировоззрения и менталитета. Зажечь на музыкальном небосклоне новые звезды, выявить общий исполнительский потенциал страны, превратить Россию в единый творческий кластер и есть наша главная цель».