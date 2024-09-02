Как мечты о больших деньгах приводят к банкротству

Сюда вложи, туда вложи

Желание разбогатеть часто толкает людей на необдуманные поступки, тем более, если для получения крупного дохода не требуется особых усилий. Игра на бирже — привлекательный в этом плане способ. И мошенники довольно часто используют его, заманивая жертвы в свои сети.

Это подтверждает и статистика МВД по Чувашии, где нередко можно встретить информацию об обманутых злоумышленниками жителях республики, которые пытались заработать на «инвестициях».

К примеру, 69-летний чебоксарец лишился более двух миллионов рублей, большая часть из которых — кредитные средства. По словам пенсионера, в конце августа в мессенджере он нашел предложение о получении дохода с помощью вложения денег. После разговора с «менеджером» установил на телефон специальные приложения и внес на указанный счет крупную сумму. На этом карьера инвестора завершилась, пенсионер обратился в полицию.

Примерно в это же время аналогичным способом был обманут и другой столичный житель. Пытаясь получить дополнительный источник дохода, горе-игрок на бирже потерял более 78 тыс. рублей личных сбережений. Более одного миллиона рублей, взятых в кредит тоже из соображений заработка на инвестициях, лишился и 50-летний токарь из Канаша.

Представитель Общественного совета при МВД по Чувашии Владимир Царев рекомендует с особой осторожностью относиться к предложениям заработка на брокерской бирже, так как эта деятельность требует специальных познаний.

«Если вам по телефону позвонили незнакомые люди под видом брокеров и попросили перечислять деньги в инвестиции на указанные ими счета, то это однозначно мошенники. Прекратите с ними разговор», — советует Владимир Анатольевич.