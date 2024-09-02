Представители республики примут участие в международной закупочной сессии

В поисках новых рынков сбыта

25-27 сентября в Санкт-Петербурге на одной площадке встретятся российские предприниматели и покупатели из Китайской Народной Республики и Королевства Таиланд. Возможность установить деловые связи с потенциальными бизнес-партнерами будет предоставлена пяти компаниям Чувашии. Формированием делегации занимается региональный Центр поддержки экспорта, который оплатит участие в работе сессии в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

«Экспортная стратегия Чувашии в условиях санкционного давления направлена на поиск новых рынков сбыта для компаний республики и на географическую диверсификацию экспорта. И в этом направлении Китай — наш стратегический торговый партнер. На него приходится около 8,5% экспорта предприятий республики. При этом в стоимостном выражении рост торговли с Китаем — самый значительный. Если говорить в целом, то в первом полугодии 2024 года экспорт в страны Шанхайской организации сотрудничества в структуре экспорта Чувашии достиг 89%», — отметил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов.

Публикуется в рамках проекта «Стратегия роста», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии