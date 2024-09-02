Условия для развития таланта

Красная дорожка у входа, цветы, прекрасные дамы с веерами, привратник во фраке и цилиндре, встречающий гостей, обворожительные мелодии… После капитального ремонта вновь распахнула свои двери Чебоксарская детская музыкальная школа № 2 имени В.П. Воробьева.

Обновленное творческое пространство встретило учеников и педагогов светлыми залами, оснащенными кабинетами и воодушевляющей атмосферой. В этом году на капитальный ремонт музыкальной школы было направлено около 17 млн рублей из городской казны. Еще на более чем 4 млн приобретены новые инструменты, заменена мебель в учебных классах. Все здесь дышит мелодиями и напевами. И даже картины в интерьерах тематические — там поют или играют утонченные персонажи прошлых лет, ведь, как известно, музыка неподвластна времени.

Дети с удовольствием общались с депутатом Госдумы Аллой Салаевой, которая оценила изменения в школе. Настолько все изящно, в цветах и картинах, «воздуха» однозначно стало больше. «Ничего бы этого не было, если бы не ваша упорная работа и ваши мечты!» — обратилась к коллективу депутат. Она пожелала педагогам и их ученикам новых ярких проектов и поблагодарила главу Чебоксар Владимира Доброхотова и начальника управления культуры и развития туризма Людмилу Маркову за масштабную работу.

Разделила радость коллектива по поводу обновленной школы и министр культуры Чувашии Светлана Каликова. «Нам нужны талантливые дети, нам нужны вдохновляющие педагоги!» — подчеркнула она. И условия для творчества и раскрытия талантов создаются. За пять лет в рамках национального проекта «Культура» в музыкальные школы республики, включая и ЧДМШ № 2 имени В.П. Воробьева, поступило более трех тысяч музыкальных инструментов. Это очень серьезная цифра. Учреждения культуры модернизируются. Только в прошлом году в Чебоксарах по соседству открыли преобразившуюся библиотеку имени Л. Агакова, и число ее посетителей возросло в разы.

Гости прошли по кабинетам. В классе флейты их встретил звонким оптимистичным репертуаром ансамбль «Мажорики». Этот школьный коллектив украшает своим творчеством многие городские и республиканские мероприятия. В другом помещении в исполнении учеников хорового отделения звучала всем известная песня про крылатые качели из фильма «Приключения Электроника». А в кабинете сольфеджио ребята изучали теоретические основы музыки.

За следующей дверью ждали награды. Множество кубков стояло на шкафу, на столе… Так оценивают мастерство юных музыкантов на различных конкурсах и фестивалях. Скоро эти атрибуты успеха переедут на привычные полки. Здесь занимаются воспитанники заслуженного работника культуры России и Чувашии Натальи Серегиной. «Ее вклад в развитие оркестрового отделения неоценим», — считают коллеги. А ансамбль «Калейдоскоп» берет смычки и без слов демонстрирует свои умения. Этот преподаватель, отдавший музшколе полвека, готовит превосходных музыкантов, поступающих в дальнейшем в профильные училища и вузы. Выпускники Натальи Серегиной есть среди оркестрантов центра Галины Вишневской и Мстислава Растроповича, Московского симфонического оркестра «Глобалис», оркестра Торонто (Канада) и Израиля.

Сегодня на шести отделениях Чебоксарской детской музыкальной школы № 2 имени В.П. Воробьева постигают каноны искусства около 500 воспитанников. А само заведение было открыто в августе 1963 года и с того времени выпустило более 2,5 тысячи юных музыкантов. Ежегодно ученики школы получают именные стипендии за творческую устремленность от Всероссийского фонда культуры, Главы Чувашии и руководителя администрации Чебоксар. Они пополняют состав Всероссийского юношеского оркестра под управлением народного артиста России Юрия Башмета, успешно выступают на Всероссийских Дельфийских играх и заявляют о себе на многих престижных конкурсах.

Чарующая музыка перебралась в уютный концертный зал. На сцене чествовали работников культуры, которые внесли весомый вклад в развитие столицы Чувашии. Им вручили юбилейные медали «В память о 555-летии города Чебоксары». Здесь же наградили и финалистов городского конкурса «Чебоксарский хит», проведенного в честь красивого юбилея.

Публикуется в рамках проекта «Путевка в жизнь для каждого ребенка», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии