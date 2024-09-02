Хмелеуборочная машина местного производства приступила к работе

«Аван» — значит хороший!

В народе говорят: «Сăра тума хăмлуна ан хĕрхен», что значит — на пиво хмеля не жалей. С этим сложно не согласиться. Как и с тем, что наш регион сегодня обладает значительным потенциалом для возрождения хмелеводства в России. На базе аграрного университета в 2022 году создан Центр компетенций «Чувашия — центр производства хмеля», где проводятся передовые научные исследования в производстве, переработке и селекции «зеленого золота». Вчера Глава республики Олег Николаев посетил производственную площадку центра, где запустили первый комплекс для уборки и сушки хмеля «Аван».

Говоря о потенциале, нужно понимать, что речь идет не только о выращивании хмеля. Хотя достижения в этом направлении и заслуживают внимания. Так, по данным Росстата, только в 2023 году в республике площадь хмельников составляла 183 гектара, а валовый сбор — 189 тонн. В этом году планируется собрать урожай с 138 гектаров хмелеплантаций. Уборка уже стартовала и ведется на территории Вурнарского, Урмарского, Цивильского и Ядринского округов. Убрано 24% от площади навешивания.

К тому же наш регион обладает немалым селекционным ресурсом. Как-никак в Чувашии находится одна из трех мировых коллекций хмеля, а также маточник сортов хмеля перспективной селекции. И все же, чтобы локализовать у нас крупнейший актив хмелепроизводства, не стоит забывать про технический и технологический «капитал» — производство комплекса машин для выращивания и уборки, включая хмелеуборочные комбайны и хмелесушильные установки.

И сегодня с уверенностью можно сказать, что да, наша республика снова обретает статус столицы хмелеводства России. Центр компетенций «Чувашия — центр производства хмеля» полностью укомплектован для сбора урожая. Глава региона Олег Николаев присутствовал при запуске первого хмелеуборочного комбайна МХ-450 «Аван», полностью собранного в республике. «Все агрегаты — чувашского производства, — отметил Николаев. — Это позволит завершить полный цикл технологической независимости от импортных составляющих».

На сегодняшний день таких комбайнов два. Еще один установят в Вурнарском округе. Стоит сказать, что с установкой комбайна Центр компетенций полностью завершил процесс обновления комплекса машин и оборудования для выращивания, уборки и переработки хмеля. С помощью спецтехники будет обеспечен сбор урожая с 3,2 гектара плантаций.

«Обеспеченность техникой в хмелеводстве — одна из важнейших задач, решенных на пути к возрождению отрасли. Урожай мало вырастить, нужно его еще вовремя собрать. И если мы планируем расширить площади с плантациями до двух тысяч гектаров, то в условиях нехватки кадров без техники сделать это будет сложно. И именно поэтому в Чувашии действует республиканская программа технической модернизации, по которой хмелеводам возмещается половина от стоимости затрат на приобретение специализированных машин — комбайнов, сушилок, подрезчиков корневищ, оборудования для срыва и выгрузки лоз», — сказал вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

Вообще, говоря о компетенциях, хочется напомнить слова руководителя Центра отраслевой экономики НИФИ Минфина России Инны Рыковой, сказанные на прошедшем недавно «Слете фермеров»: «Мы считаем, что нужно сохранить центр компетентности по этому вопросу в субъекте, и если кто-то из других регионов хотел бы заняться хмелеводством, то должен обратиться напрямую в Чувашию».