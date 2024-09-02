Началась Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа

Старт мероприятиям дала глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Главный санитарный врач страны напомнила, что вакцинация против гриппа — самый эффективный способ профилактики заболевания. По ее словам, вакцина уже доставлена в регионы России.

В этом году, как и ранее, необходимо привить до 60% россиян и не менее 75% граждан из групп риска — это маленькие дети, беременные, пожилые, а также те, кто работает с людьми.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Чувашии, на вчерашний день в республике вакцинировано от гриппа свыше 116 тыс. человек, что составляет 19% от плана. Более 47 тыс. из них — дети, около 70 тыс. взрослые. Медики подмечают, что первыми приходят на прививку педагоги. Так, в школе поселка Опытный Цивильского округа «иммунную защиту» получила большая часть учителей, рассказала медсестра местной врачебной амбулатории Галина Яковлева.