ВЛАДИМИР ПУТИН

Президент России

«Сейчас крайне важно продолжить наращивать темпы вакцинации в стране. Для этого нужно направить достаточные объемы вакцин в регионы, обеспечить работу широкой сети прививочных пунктов и, конечно, продолжить информировать людей о том, где, в какое время они смогут получить прививку. Для полной стабилизации ситуации должно быть вакцинировано не менее 60 процентов взрослого населения страны. Для этого потребуется 69,8 миллиона комплектов доз вакцины. Все возможности для их изготовления у нас есть. На 17 марта в РФ произведено 20,1 миллиона доз вакцины «Спутник V». Уже пущено в гражданский оборот 8,9 миллиона полных комплектов вакцины «Спутник V» и более 115 тысяч комплектов «ЭпиВакКороны».

КСТАТИ. Во вторник Владимир Путин сделал прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо, сообщил ТАСС пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.