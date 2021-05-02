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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ВЛАДИМИР ПУТИН
Президент России

«У нас 21,5 миллиона человек получили прививки. Результаты очень хорошие по стране.
И я так же, как и в прежних своих выступлениях, хотел бы людей призвать, не теряя времени, делать прививку. Еще раз хочу напомнить руководителям регионов о необходимости соблюдать темпы тестирования и темпы вакцинации. И, конечно, ни в коем случае нельзя пренебрегать теми рекомендациями, которые дают специалисты, нужно соблюдать масочный режим, другие требования… Что касается вашего покорного слуги, да, действительно, у меня вот как раз девятого числа взяли анализы, и результат позитивный. Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности: он у меня 15 оказался. Как врачи сказали, это хороший результат».

Опубликовано: 11 мая 2021 г.


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