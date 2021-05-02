ВЛАДИМИР ПУТИН

Президент России

«У нас 21,5 миллиона человек получили прививки. Результаты очень хорошие по стране.

И я так же, как и в прежних своих выступлениях, хотел бы людей призвать, не теряя времени, делать прививку. Еще раз хочу напомнить руководителям регионов о необходимости соблюдать темпы тестирования и темпы вакцинации. И, конечно, ни в коем случае нельзя пренебрегать теми рекомендациями, которые дают специалисты, нужно соблюдать масочный режим, другие требования… Что касается вашего покорного слуги, да, действительно, у меня вот как раз девятого числа взяли анализы, и результат позитивный. Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности: он у меня 15 оказался. Как врачи сказали, это хороший результат».