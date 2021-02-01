В Чебоксарах проводится массовая вакцинация от ковид-19

За прививкой — в торговый центр

Таких очередей торговый центр «Каскад» давно не видел. На цокольный этаж, где разместилась мобильная бригада медиков, люди шли вереницей. В основном это были жители столицы республики в возрасте старше 50 лет. Прививали всех желающих сотрудники Центральной городской больницы. Достаточно было предъявить паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Главный врач больницы Татьяна Маркелова признается, что такого количества народа они не ожидали.

…Хорошо, что взяли с собой не только «однодозовые» ампулы, но и рассчитанные на пять доз. Судя по всему, привезенного количества препарата не хватит, придется посылать машину в больницу, чтобы привезти еще. Медсестра Вера Семенова принимает анкеты, измеряет давление, пока врач общей практики Ольга Гаврилова расспрашивает пациентов о самочувствии и дает разрешение на вакцинирование.

Несмотря на большое количество людей, очередь двигается очень быстро. Выручает слаженная работа медперсонала и опыт прививочной медсестры Веры Михайловой. Она с заранее выверенным интервалом достает из морозильной камеры вакцину, которая хранится там при температуре минус 18 градусов. Пока одни ампулы размораживаются, другие уже готовы для того, чтобы препарат из них вводили пациентам.

Житель Чебоксар, пенсионер Александр Сергеевич выходит от нее довольным: давно уколов не делал, даже не ожидал, что так быстро и безболезненно. Следом за ним выходит из импровизированного прививочного кабинета его супруга Маргарита. Она давно уже хотела поехать в санаторий подлечиться, но боялась подхватить заболевание в дороге, а потому колебалась: то ли ехать, то ли подождать. И когда из объявления в «Советской Чувашии» узнала про вакцинирование, очень обрадовалась — все сомнения отпали. А теперь и муж не боится составить ей компанию в поездке.

ЦИФРА 91,8% — такова эффективность вакцины «Спутник V» для лиц пожилого возраста

Старшая медсестра Елена Калашникова периодически выходит к ожидающим, просит соблюдать дистанцию в полтора метра. Несмотря на то, что все присутствующие в масках, осторожность не помешает.

Люди послушно выстраиваются в линеечку. Наталья Алексеевна, сделав несколько шагов назад, говорит, что следила за разработкой вакцины с прошлого года. И очень переживала, что сначала людям после 60 лет ее делать не рекомендовали. Но после информации, что вакцинироваться можно без ограничений по возрасту, она была готова привиться в первых рядах.

Однако когда завезли первую партию вакцины, лечащий врач Натальи Алексеевны была на больничном, а потом препарат «Спутник V» закончился. Очень ждала нового поступления. Узнав, что можно привиться прямо в торговом центре, женщина не только сама пришла, но и подруг позвала. На возражение, что теперь в очереди придется стоять, а в поликлинике, наверное, поспокойнее было бы, смеется, что ее это даже радует: давно уже столько людей не видела, устала от самоизоляции.

Ираида «привела» в торговый центр мужа. Он у нее работает вахтовым методом на Севере, а это — дорога, перелеты, поэтому привиться надо обязательно. Сама она переболела, пока муж работал. Перенесла ковид-19 тяжело, хорошо, что как раз перед этим вышла на пенсию — хоть не переживала, что работа стоять будет. Антитела у нее выработались, но очень жалеет, что не успела прививку сделать: уже три месяца, как не проходит чувство усталости. На третий этаж подняться без остановки не может. Она каждый день старается пройти не меньше 7-8 тысяч шагов, но выносливость восстанавливается очень медленно. И обоняние всего как пару недель вернулось. Поэтому она за вакцинацию. Ее дочь сделала прививку в университете, а вот сына Ираида уговорить не может: он уверен, что в его возрасте коронавирус не страшен.

Однако и молодые люди тоже готовы прививаться. Надежда собралась на отдых за рубеж, а для этого нужна справка о вакцинации. Она записалась на иммунизацию через Госуслуги, но очередь до нее еще не дошла, а сроки поджимают. Поэтому девушка решила «уколоться» здесь, а от вакцинации в поликлинике отказаться также через Госуслуги.

Всех сделавших прививку, медики предупреждают, что пункт вакцинации будет работать еще три дня: 19, 20 и 21 февраля с 14.00 до 19.30, а затем он закроется. Но переживать не надо, его снова откроют через три недели, 10 марта, для введения второго компонента вакцины.

Конечно же, привиться можно и в поликлинике по месту жительства. Чтобы записаться на вакцинирование достаточно позвонить в регистратуру или по телефону 122. Записаться на вакцинацию можно и через портал Госуслуг.

Планируется открыть подобные кабинеты вакцинирования еще в двух торговых центрах столицы — «Мега Молл» и «Мадагаскар». Кроме того, мобильные бригады медиков выезжают и на предприятия. Работники двух заводов республики уже привились от коронавирусной инфекции. Вакцинирование для них также бесплатное.

…Опыт первой мобильной бригады впечатляет: в «Каскаде» за пять часов работы медики успели привить около ста человек.

СПРАВКА «СЧ» С начала вакцинации от коронавируса в Чувашию поступило свыше 27 тысяч доз вакцины «Gam-COVID-Vac», более известной как «Спутник V». Из них 2400 доз поступили во флаконах по одной дозе, которые удобно использовать в мобильных пунктах вакцинирования.

Фото Максима Васильева

Прежде чем получить «добро» на прививку, пациент проходит осмотр у врача, в том числе ему измеряют уровень кислорода в крови.