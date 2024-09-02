И сразу нашли перстень

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В одном из прошлых номеров «СЧ» сообщала о том, что в Чебоксарах на улице К. Иванова в первых числах сентября начнутся археологические работы.

Специалисты Чувашского государственного института гуманитарных наук заложили раскоп размером 2х8 м на свободном от асфальта участке. В дальнейшем планируется снять часть тротуара и асфальта во дворе дома № 4 (здесь располагается Художественная галерея).

Археологи уже поделились своими первыми находками. Среди них: фрагменты керамики XVI–XVIII вв. и медный перстень с изображением лебедя на щитке XVI–XVII вв.

Фото nasledie-21.ru
Опубликовано: 4 сентября 2024 г.


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