Дары леса: отрава или деликатесы?

Осень — сезон грибов. Любители «тихой охоты» несут маслята, грузди, лисички, боровики. Они могут порадовать и сейчас, и зимой — в виде всевозможных консервов. Только надо точно знать, что кладешь в лукошко.

Ежегодно в России регистрируется около тысячи случаев отравлений грибами. Примерно тридцать из них заканчиваются летальным исходом. К тому же пища, приготовленная из этих даров леса, тяжеловата для пожилых и детей — им от грибов лучше воздержаться.

В чебоксарском детсаду № 114 воспитатели провели с ребятами профилактическую беседу «Осторожно, грибы!». В гости к дошколятам пришел Лесовичок. Вместе они разобрали различные ситуации. Теперь малыши знают, что нельзя самим срывать грибы и уж тем более пробовать их на вкус — это опасно для здоровья. Лучше показать находку взрослому. «А что надо сделать, если увидели шляпки на ножках на прогулке в детсаду?» — задал контрольный вопрос Лесовичок. «Сразу рассказать об этом воспитателю!» — усвоили урок дети.

Ну а взрослым необходимо знать первые признаки отравления грибами. «Они обычно появляются спустя несколько часов после еды, — говорит врач Республиканского центра общественного здоровья и медпрофилактики, ЛФК и спортивной медицины Елена Егорова. — Возникают чувство полноты и сдавливания в области желудка, тошнота и рвота, сильные боли в животе с диареей до 10-15 раз в сутки. Быстро нарастает слабость, появляется головная боль. Это повод для срочного вызова врача. Никогда не занимайтесь самолечением!»

До приезда медиков больному нужно промыть желудок: дать выпить не менее одного литра воды, а затем, надавливая на корень языка, вызвать рвоту. Эту процедуру повторить несколько раз, до чистых промывных вод — так организм максимально очистится от попавших в него грибных токсинов. А связать вредные вещества, уже попавшие в тонкий кишечник, поможет активированный уголь. Уложите больного в кровать, тепло укутайте, к ногам приложите грелку. Обеспечьте обильное питье. Остатки грибов, вызвавших отравление, сохраните до прихода врача.

Советы специалиста Не собирайте неизвестные или вызывающие сомнение грибы. Не ешьте грибы, в съедобности которых вы не уверены. Срезайте грибы обязательно с ножкой. За дарами природы езжайте в лес. Места в черте города, особенно вдоль трасс, для «тихой охоты» не подходят. За этими дарами леса лучше ходить вместе с опытными грибниками или проконсультироваться со знающими людьми перед обработкой. Не храните собранные свежие грибы более суток (даже в холодильнике), а грибные консервы — более шести месяцев. При консервации тщательно придерживайтесь технологии, стерилизуйте тару. Вздувшиеся банки сразу выбрасывайте. Никогда не пробуйте сырые грибы на вкус. Отвар из-под них тоже сливайте, не пробуя. Не приобретайте грибы у случайных лиц. При покупке на рынке поинтересуйтесь документами. Каждый продавец грибов обязан держать на видном месте экспертный талон лаборатории рынка.

Грибной рай

Для несведущих людей грибы могут оказаться коварными. А вот для знатоков хороший лесной «урожай» — повод для радости. Как сообщает Минприроды Чувашии, в Национальном парке «Чăваш вăрманĕ» 6 сентября состоится настоящий «Грибной фестиваль» — на поляне активного отдыха «Липовый кРай» в Баскакском лесничестве. Программа обещает быть увлекательной. Стартуют состязания, в которых определят лучшего сборщика грибов и обладателя самой полной корзины. Участники посоревнуются в оформлении ярмарочного стола, в создании тематических костюмированных нарядов, в приготовлении «лесного деликатеса». Даже вручение «Грибного Оскара» запланировано. Будут концерты, выставки, игры и конкурсы, а также фотосессии. А потом всех соберет и манящий аромат наваристого супа — как же без дегустации!

Иногда любителям «тихой охоты» широко улыбается удача: можно напасть на целое грибное семейство и сразу набрать полную корзинку! Фото Веры Захаровой